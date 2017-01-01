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⚡ Марио Фернандес летом покинет ЦСКА («Спорт-Экспресс»)

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к уходу из московского клуба.

По информации «СЭ», натурализованный бразилец сменит команду во время летнего межсезонья.

  • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость 31-летнего футболиста – 14 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 18:08
Комментарии7
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    Рейтинг: +13620

    Skull_Boy 38 минут назад

    С такими тренерами только играть, каждый раз физрук все круче и круче

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    Рейтинг: +6560

    Semenycch 1 час назад

    Решил закончить карьеру?

    0
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    Рейтинг: +5144

    TOMSON 1 час назад

    Игрок сборной России. Не первый так второй эшелон из России

    0
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    Рейтинг: +16702

    Garrincha58 1 час назад

    он уже совсем не тот что 5-6 лет назад пусть едет в Бразилию или в МЛС или ещё куда нибудь в РПЛ он сам говорил ни за какую другую команду он играть не будет

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    Рейтинг: +11446

    Вомбат 1 час назад

    Русский язык он так и не выучил. Вернется в Бразилию, наверно.

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    Рейтинг: +170

    fakeid 1 час назад

    есть подозрение, что он всё же решил перейти к нам. можно не надо?

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    Рейтинг: +120

    kostilio 1 час назад

    ВСе походу у коней полная ж... эпоха Гинера прошла))))

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