⚡ Марио Фернандес летом покинет ЦСКА («Спорт-Экспресс»)

С такими тренерами только играть, каждый раз физрук все круче и круче
Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к уходу из московского клуба.
По информации «СЭ», натурализованный бразилец сменит команду во время летнего межсезонья.
- Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
- За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость 31-летнего футболиста – 14 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?