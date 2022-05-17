Фернандес улетит в Бразилию после матча с «Ростовом». Он не знает, когда вернется в Россию (Фабио Алейшо)

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес может покинуть московский клуб.

По информации журналиста Фабио Алейшо, бразилец улетит из России в Бразилию в субботу, 21 мая – сразу после матча 30-го тура РПЛ против «Ростова».

Фернандес до сих пор не знает, когда он сможет вернуться в Россию.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.

За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

Рыночная стоимость 31-летнего футболиста – 14 миллионов евро.

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