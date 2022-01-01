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Фернандес улетит в Бразилию после матча с «Ростовом». Он не знает, когда вернется в Россию (Фабио Алейшо)

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес может покинуть московский клуб.

По информации журналиста Фабио Алейшо, бразилец улетит из России в Бразилию в субботу, 21 мая – сразу после матча 30-го тура РПЛ против «Ростова».

Фернандес до сих пор не знает, когда он сможет вернуться в Россию.

  • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость 31-летнего футболиста – 14 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер журналиста Фабио Алейшо

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Сегодня, 20:28
Комментарии2
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    Рейтинг: +64228

    portero 1 час назад

    Зачем в Бразилию, там и пристрелить могут....

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    Рейтинг: +998

    Soccerdealer63 > portero 26 минут назад

    ... а у нас "мобилизовать"...А ТАМ уже и пристрелить...

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