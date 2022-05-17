Фернандес улетит в Бразилию после матча с «Ростовом». Он не знает, когда вернется в Россию (Фабио Алейшо)

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес может покинуть московский клуб.
По информации журналиста Фабио Алейшо, бразилец улетит из России в Бразилию в субботу, 21 мая – сразу после матча 30-го тура РПЛ против «Ростова».
Фернандес до сих пор не знает, когда он сможет вернуться в Россию.
- Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
- За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость 31-летнего футболиста – 14 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: твиттер журналиста Фабио Алейшо