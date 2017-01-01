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Дзагоев – о завершении карьеры: «Это неправда, даже мыслей таких не было»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев опроверг информацию о завершении карьеры по окончании этого сезона.

«У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня ещe год действует контракт с ЦСКА», – сказал Дзагоев.

  • Хавбек выступает за московский клуб с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1200

    Узб@гоеный 40 минут назад

    Хрусталь подешевел. Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +64222

    portero 1 час назад

    в ЦСКА избавляются от неликвида...

    3
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    Рейтинг: +106

    гууд 1 час назад

    Как жаль... пора бы уже или ещё надежда что МЮ позовёт есть ?)))

    0
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    Рейтинг: +15272

    ilichkadr 1 час назад

    Ну, вот не успел написать про фейк, как Дзагоев уже объязычился. Ждемс заявление Марио и агента Языджи.

    0
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