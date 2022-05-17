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  • Дзагоев – о завершении карьеры: «Это неправда, даже мыслей таких не было»

Дзагоев – о завершении карьеры: «Это неправда, даже мыслей таких не было»

17 мая 2022, 18:46
7

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев опроверг информацию о завершении карьеры по окончании этого сезона.

«У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня ещe год действует контракт с ЦСКА», – сказал Дзагоев.

  • Хавбек выступает за московский клуб с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (7)
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ilichkadr
1652803027
Ну, вот не успел написать про фейк, как Дзагоев уже объязычился. Ждемс заявление Марио и агента Языджи.
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гууд
1652803113
Как жаль... пора бы уже или ещё надежда что МЮ позовёт есть ?)))
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portero
1652803274
в ЦСКА избавляются от неликвида...
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Persona_non_Grata
1652809094
А всё, уже всё - ваши бутсы приколочены над выходом ))
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portero
1652809356
Ещё годик можно денюжку получать, изредка выходя на поле....
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(Меня за банили)
1652809726
Карьеру давно закончил. Щас просто получает смс.
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Тазит
1652815470
И мысли небыло... Похоже, деградирует не только как футболист...
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