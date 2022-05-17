Дзагоев – о завершении карьеры: «Это неправда, даже мыслей таких не было»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев опроверг информацию о завершении карьеры по окончании этого сезона.

«У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня ещe год действует контракт с ЦСКА», – сказал Дзагоев.

Хавбек выступает за московский клуб с 2008 года.

В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

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