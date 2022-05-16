Евсеев: «Вернули «Шинник» в лучшую лигу мира»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев отреагировал на выход своей команды в ФНЛ.

«Шинник» вернулся! Пока в ФНЛ. За сезон вернули команду в лучшую лигу мира. Спасибо всем, кто причастен. Всем, кто болел за нас. С победой, Ярославль!» – написал Евсеев в соцсетях.

«Шинник» досрочно гарантировал себе 1-е место в группе 2 ФНЛ-2.

Евсеев возглавляет команду с июня 2021 года.

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