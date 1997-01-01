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Евсеев за один сезон вернул бывшего участника еврокубков «Шинник» в ФНЛ-1

«Шиннику» хватило одного сезона, чтобы вернуться из ФНЛ-2 в ФНЛ-1. Ярославцы досрочно гарантировали себе первое место в подгруппе.

В прошлом году после вылета из ФНЛ-1 «Шинник» принял Вадим Евсеев.

  • «Шинник» обеспечил себе путевку накануне после домашнего матча с петербуржским «Динамо» (1:1).
  • Ярославцы в 1998 и 2004 годах играли в Кубке Интертото.
  • В высшем дивизионе «Шинника» не было с 2008 года. Лучшее достижение там – 4-е место в 1997 году.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64

    Shinnik34 51 минуту назад

    +15 побед подряд на протяжении сезона

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