Евсеев за один сезон вернул бывшего участника еврокубков «Шинник» в ФНЛ-1

«Шиннику» хватило одного сезона, чтобы вернуться из ФНЛ-2 в ФНЛ-1. Ярославцы досрочно гарантировали себе первое место в подгруппе.

В прошлом году после вылета из ФНЛ-1 «Шинник» принял Вадим Евсеев.

«Шинник» обеспечил себе путевку накануне после домашнего матча с петербуржским «Динамо» (1:1).

Ярославцы в 1998 и 2004 годах играли в Кубке Интертото.

В высшем дивизионе «Шинника» не было с 2008 года. Лучшее достижение там – 4-е место в 1997 году.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?