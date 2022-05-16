Евсеев за один сезон вернул бывшего участника еврокубков «Шинник» в ФНЛ-1

«Шиннику» хватило одного сезона, чтобы вернуться из ФНЛ-2 в ФНЛ-1. Ярославцы досрочно гарантировали себе первое место в подгруппе.
В прошлом году после вылета из ФНЛ-1 «Шинник» принял Вадим Евсеев.
- «Шинник» обеспечил себе путевку накануне после домашнего матча с петербуржским «Динамо» (1:1).
- Ярославцы в 1998 и 2004 годах играли в Кубке Интертото.
- В высшем дивизионе «Шинника» не было с 2008 года. Лучшее достижение там – 4-е место в 1997 году.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Бомбардир.ру