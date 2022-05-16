Бека-Бека: «Если бы за «Локомотив» играл Мбаппе, мы бы стали чемпионами»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека считает, что его команде для чемпионства не хватило Килиана Мбаппе в составе.

«Конечно, если бы за «Локо» играл Килиан Мбаппе, мы бы стали чемпионами в нынешнем сезоне, а не «Зенит», – сказал француз.

«Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ, но еще может финишировать на 5-м.

Отставание от чемпиона «Зенита» – 20 очков.

Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.

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