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Бека-Бека: «Если бы за «Локомотив» играл Мбаппе, мы бы стали чемпионами»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека считает, что его команде для чемпионства не хватило Килиана Мбаппе в составе.

«Конечно, если бы за «Локо» играл Килиан Мбаппе, мы бы стали чемпионами в нынешнем сезоне, а не «Зенит», – сказал француз.

  • «Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ, но еще может финишировать на 5-м.
  • Отставание от чемпиона «Зенита» – 20 очков.
  • Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +12

    6pbIH 29 минут назад

    Не убавить, и не прибавить! Надеюсь руководство локо прислушается к словам твоим.

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    Рейтинг: +452

    SpartakMoskwa 36 минут назад

    Не стал бы чемпионом, потому что его бы уже во втором матче сломали бы другие игроки, навертел бы он их пару раз а на третий инвалид

    1
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    Рейтинг: +4410

    Красногорск_Фан > SpartakMoskwa 15 минут назад

    Справедливо. Роналду (бразильского) на ЧМ только по ногам и товарили регулярно. Надо отломать ногу , быстро найдутся исполнители.

    0
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    Рейтинг: +3202

    serhio80 48 минут назад

    Если бы у бабушки Бека Бека был куй, то не было бы Бека бека

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    Рейтинг: +15171

    ilichkadr 58 минут назад

    Ну, да если бы это было летом, если бы у нас были деньги, если бы у нас был Мбаппе, если бы Мбаппе сразу заиграл..........
    Сказочник епт........

    0
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    Рейтинг: +15663

    Cleaner 1 час назад

    Что то с разумом у Беки не то. Гонит не по делу. Если бы да кабы...(((

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