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Гризманн останется в «Атлетико»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо подтвердил, что нападающий Антуан Гризманн летом не уйдет из клуба.

«Гризманн останется здесь – он продолжит выступать за «Атлетико» в следующем сезоне. Деньги не проблема», – сказал Сересо.

  • В этом сезоне Гризманн забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
  • Права на форварда принадлежат «Барселоне».
  • «Атлетико» имеет опцию его выкупа за 40 миллионов евро или продления аренды еще на год.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport.es

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