Гризманн останется в «Атлетико»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо подтвердил, что нападающий Антуан Гризманн летом не уйдет из клуба.
«Гризманн останется здесь – он продолжит выступать за «Атлетико» в следующем сезоне. Деньги не проблема», – сказал Сересо.
- В этом сезоне Гризманн забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
- Права на форварда принадлежат «Барселоне».
- «Атлетико» имеет опцию его выкупа за 40 миллионов евро или продления аренды еще на год.
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Источник: Sport.es