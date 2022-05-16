Гризманн останется в «Атлетико»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо подтвердил, что нападающий Антуан Гризманн летом не уйдет из клуба.

«Гризманн останется здесь – он продолжит выступать за «Атлетико» в следующем сезоне. Деньги не проблема», – сказал Сересо.

В этом сезоне Гризманн забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 35 матчах.

Права на форварда принадлежат «Барселоне».

«Атлетико» имеет опцию его выкупа за 40 миллионов евро или продления аренды еще на год.

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