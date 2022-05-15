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Орлов – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Дерби не получилось. Москвичи играли очень боязливо»

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался по матчу 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.

«Дерби не получилось. Одним уже было безразлично, а «Спартак» выступал очень боязливо как-то…

Плюс обнажились проблемы в обороне петербуржцев — из ахиллесова пята сейчас, неуверенный вратарь. Два центральных защитника Дмитрий Чистяков и Нуралы Алип не умеют делать первый пас, ничего у них не получается, отдают только рядом стоящим. Но стать чемпионами хватило, а летом надо решать вопрос.

«Зенит» побеждает за счет атаки, при этом много пропускает – больше 20 мячей за чемпионат это, конечно, многовато. Когда-то Семака упрекали в том, что он делает упор на защитников и становится чемпионом, а сейчас защитников нет, вратаря уровня Лиги чемпионов нет. Но все же, какой-то баланс сохраняется, одно компенсирует другое», – сказал экс-футболист Орлов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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15.05.2022 22:48
Комментарии7
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    Рейтинг: +5348

    Павелий 1 час назад

    Спартак - 6 ударов, 6 в створ.
    Зенит - 7 ударов, 2 в створ.
    Кто играл боязливо?

    0
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    Рейтинг: +17518

    Persona_non_Grata 1 час назад

    В первом тайме да - боязливо, ведь с чемпионами играем, а вот во втором поняли, что чемпион то ... так себе .

    1
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    Рейтинг: +5348

    Павелий > Persona_non_Grata 1 час назад

    Чемпион-то - "не настоящий!"

    0
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    Рейтинг: +1466

    22 raza chemp 2 часа назад

    А зенит ударил 1 раз в створ ворот и забил с левого пенальти, вот же чемпион. Клаудинье всю игру падал и ныл просил штрафной, привыкли что судьишки тащат, вот и дотащили до ничьи

    2
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    Рейтинг: +15659

    житель СПб 2 часа назад

    Согласен! Вратарь - слабая позиция СПб последние годы. И этот - не лучше...

    0
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    Рейтинг: +5100

    AtticusFinch 2 часа назад

    Де́рби — спортивное соревнование между соперниками из одного города - что несет этот маразматик?)) Он что, не знает, что Спартак из Москвы?)

    2
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    Рейтинг: +838

    inzek > AtticusFinch 27 минут назад

    он не знает что зинит с питера)

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