Орлов – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Дерби не получилось. Москвичи играли очень боязливо»

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался по матчу 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.

«Дерби не получилось. Одним уже было безразлично, а «Спартак» выступал очень боязливо как-то…

Плюс обнажились проблемы в обороне петербуржцев — из ахиллесова пята сейчас, неуверенный вратарь. Два центральных защитника Дмитрий Чистяков и Нуралы Алип не умеют делать первый пас, ничего у них не получается, отдают только рядом стоящим. Но стать чемпионами хватило, а летом надо решать вопрос.

«Зенит» побеждает за счет атаки, при этом много пропускает – больше 20 мячей за чемпионат это, конечно, многовато. Когда-то Семака упрекали в том, что он делает упор на защитников и становится чемпионом, а сейчас защитников нет, вратаря уровня Лиги чемпионов нет. Но все же, какой-то баланс сохраняется, одно компенсирует другое», – сказал экс-футболист Орлов.

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что пенальти в пользу «Зенита» был назначен ошибочно.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?