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  • Орлов – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Дерби не получилось. Москвичи играли очень боязливо»

Орлов – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Дерби не получилось. Москвичи играли очень боязливо»

15 мая 2022, 22:48
7

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался по матчу 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.

«Дерби не получилось. Одним уже было безразлично, а «Спартак» выступал очень боязливо как-то…

Плюс обнажились проблемы в обороне петербуржцев — из ахиллесова пята сейчас, неуверенный вратарь. Два центральных защитника Дмитрий Чистяков и Нуралы Алип не умеют делать первый пас, ничего у них не получается, отдают только рядом стоящим. Но стать чемпионами хватило, а летом надо решать вопрос.

«Зенит» побеждает за счет атаки, при этом много пропускает – больше 20 мячей за чемпионат это, конечно, многовато. Когда-то Семака упрекали в том, что он делает упор на защитников и становится чемпионом, а сейчас защитников нет, вратаря уровня Лиги чемпионов нет. Но все же, какой-то баланс сохраняется, одно компенсирует другое», – сказал экс-футболист Орлов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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ArReal
1652644537
Де́рби — спортивное соревнование между соперниками из одного города - что несет этот маразматик?)) Он что, не знает, что Спартак из Москвы?)
Ответить
житель СПб
1652644843
Согласен! Вратарь - слабая позиция СПб последние годы. И этот - не лучше...
Ответить
Persona_non_Grata
1652646555
В первом тайме да - боязливо, ведь с чемпионами играем, а вот во втором поняли, что чемпион то ... так себе .
Ответить
Павелий
1652648892
Спартак - 6 ударов, 6 в створ. Зенит - 7 ударов, 2 в створ. Кто играл боязливо?
Ответить
zigbert
1652688551
У Спартака голевых моментов было даже больше чем у Зенита. Так что тактика была выбрана правильная.
Ответить
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