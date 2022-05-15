Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шалимов – о разгроме «Рубина»: «Лучшая игра сезона для «Урала»

Шалимов – о разгроме «Рубина»: «Лучшая игра сезона для «Урала»

15 мая 2022, 17:43

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ против «Рубина» (3:0).

«Впечатления наилучшие и позитивные. Добились результата, который нам нужен был, но, надо сказать, что стыков мы ещe не избежали — у нас ещe одна игра. В раздевалке было радостно, мы выдохнули наконец-то. Доволен качеством игры, результатом.

Вратарь Илья Помазун — молодец. Вытащил удар со стандарта во втором тайме. Также ещe раз надо сказать «спасибо» болельщикам, потому что сезон выдался тяжелейший. Никакого негатива, свиста во время и после игр не было с их стороны, а только поддержка, всe было тепло и горячо. Ребята сегодня показали качество игры и результат. Это была наша лучшая игра в сезоне по игре и по результату», – сказал Шалимов.

  • «Рубин» в последнем туре сыграет за выживание с «Уфой».
  • «Урал» обезопасился от прямого вылета из РПЛ.
  • Шалимов принял «Урал» по ходу сезона.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Еще по теме:
Чемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников 5
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
Источник: официальный сайт «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Рубин Шалимов Игорь
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
2
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
12
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
39
Все новости
Все новости
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
1
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
12
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
8
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
3
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
2
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
6
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+