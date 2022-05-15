Шалимов – о разгроме «Рубина»: «Лучшая игра сезона для «Урала»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ против «Рубина» (3:0).

«Впечатления наилучшие и позитивные. Добились результата, который нам нужен был, но, надо сказать, что стыков мы ещe не избежали — у нас ещe одна игра. В раздевалке было радостно, мы выдохнули наконец-то. Доволен качеством игры, результатом.

Вратарь Илья Помазун — молодец. Вытащил удар со стандарта во втором тайме. Также ещe раз надо сказать «спасибо» болельщикам, потому что сезон выдался тяжелейший. Никакого негатива, свиста во время и после игр не было с их стороны, а только поддержка, всe было тепло и горячо. Ребята сегодня показали качество игры и результат. Это была наша лучшая игра в сезоне по игре и по результату», – сказал Шалимов.

«Рубин» в последнем туре сыграет за выживание с «Уфой».

«Урал» обезопасился от прямого вылета из РПЛ.

Шалимов принял «Урал» по ходу сезона.

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