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Баженов: «Если «Спартак» обыграет «Зенит» и возьмет Кубок, то отмажется за сезон»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о концовке сезона в исполнении москвичей.

«В моем понимании, если «Спартак» сегодня выиграет и потом возьмет Кубок, то он отмажется за этот сезон. Времена такие, к сожалению, что «Спартак» не в лучшей форме в данный момент, есть объективные причины — новый тренер, не сыгравшаяся команда и так далее.

А «Зенит» — полностью сформировавшаяся команда, чемпион, здесь все ясно. В долгую с таким «Зенитом» бороться сложно, но есть отдельные матчи, где можно показать свое мастерство и выигрывать», – сказал Баженов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3374

    CSKA57 50 минут назад

    В одном уже прокололся...

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