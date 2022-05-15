Баженов: «Если «Спартак» обыграет «Зенит» и возьмет Кубок, то отмажется за сезон»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о концовке сезона в исполнении москвичей.

«В моем понимании, если «Спартак» сегодня выиграет и потом возьмет Кубок, то он отмажется за этот сезон. Времена такие, к сожалению, что «Спартак» не в лучшей форме в данный момент, есть объективные причины — новый тренер, не сыгравшаяся команда и так далее.

А «Зенит» — полностью сформировавшаяся команда, чемпион, здесь все ясно. В долгую с таким «Зенитом» бороться сложно, но есть отдельные матчи, где можно показать свое мастерство и выигрывать», – сказал Баженов.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.

«Зенит» досрочно стал чемпионом.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

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