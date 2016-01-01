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Алексей Еременко: «Рома был близок к переходу в «Монако», «Барса» проявляла интерес. И тут история с кокаином»

Алексей Еременко, брат экс-игрока ЦСКА Романа Еременко, рассказал, что футболист мог перейти в «Монако» и «Барселону».

— Люди, знающие Романа, говорят о нем как об идеальном человеке. И вдруг — история с кокаином, двухлетняя дисквалификация...

— Это для всех стало шоком. Как раз в том матче Лиги чемпионов с «Байером», когда взяли допинг-пробу, брата в Леверкузене просматривали скауты «Монако». Ромка отыграл здорово, забил, да и вообще в тот момент был на пике.

— Это точно.

— С «Монако» все уже было горячо. Еще чуть-чуть — и могли бы подписать контракт. «Барселона» тоже проявляла к Роме серьезный интерес, я видел бумаги, которые это подтверждают. И тут такой удар! Вдвойне обидно.

  • В ноябре 2016 года Еременко был дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина.
  • Еременко расторг контракт с «Ростовом» 23 февраля 2021 года и с тех пор остается без клуба.
  • В России он также играл за «Спартак» и «Рубин».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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