Гендиректор «Кайрата»: «Зенит» примет решение о выкупе Алипа к концу срока аренды»

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов высказался о защитнике Нуралы Алипе, который находится в аренде в «Зените».

«Алип в «Зените» на хорошем счету. Относительно выкупа никаких изменений нет. Наше соглашение с клубом остается в силе.

«Зенит» примет решение только к концу срока аренды. На данный момент никакой конкретики нет. Надо дождаться решения клуба», — сказал Есимов.

«Зенит» арендовал казахстанца с правом выкупа.

22-летний Алип провел 9 матчей за петербургскую команду.

Его рыночная стоимость – 1,7 миллиона евро.

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