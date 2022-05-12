Семин: «Я совершил ошибку, уйдя из сборной России. Жалею, что у меня не было второго шанса»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что совершил ошибку, уйдя из национальной команды в 2005 году.

— Не жалеете, что в сборной России у вас был всего один неполный отборочный цикл? Что не было второго шанса?

— Наверное, жалею. Но в этом я сам виноват, потому что расставание со сборной было моей инициативой. В тот момент казалось, что в сборной у тренера слишком мало матчей, а мне хотелось работать каждый день.

К тому же тогда национальная команда не была под таким хорошим большим контролем, организационным и финансовым вниманием, под каким стала чуть позже. Тогда все было организовано не очень хорошо.

А как раз в следующем цикле, когда спонсором пришел Роман Абрамович, а вслед за ним появился Гус Хиддинк, все стало совсем по-другому. К тому же подошла к пику плеяда талантливых игроков во главе с Андреем Аршавиным. Самые одаренные наши ребята за много лет. Думаю, я тогда совершил ошибку и поторопился.

— С тех пор ни разу не было разговоров с руководителями РФС и предложений?

— Не было.

Семин тренировал сборную России с апреля по декабрь 2005 года.

Команда под его руководством не смогла пробиться на ЧМ-2006.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?