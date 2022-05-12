Лещук: «Есть четкое понимание, что я надолго стану основным вратарем «Динамо»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, почему остался в клубе, несмотря на статус запасного.

– Лето 2021-го. Ты немолодой вратарь всего с десятком матчей в РПЛ, недовольный ролью дублера. И тем не менее переподписываешь контракт с «Динамо». Зачем?

– Было мнение, что продлевать не надо: прошлый и так действовал два года. В течение них можно было спокойно посмотреть, что поменяется в команде и поменяется ли отношение ко мне.

Но мы с моим представителем​​ давно работаем вместе, и наша позиция едина: «Динамо» – мой клуб, мы вместе от начала и до конца.

Всякое может случится в будущем, но именно здесь я начинал, вырос и здесь хочу стать игроком основы. А еще – что-то выиграть с «Динамо». Это стало основой решения.

Я все вижу и прекрасно понимаю. Конечно, мог бы сменить обстановку. Но я, со своей стороны, иду клубу навстречу, всегда был готов приносить ему пользу как сейчас, так и в будущем. И жду фидбека.

– Понимаешь позицию «Динамо»? ЦСКА отпускает Помазуна в «Урал» ради практики. И даже однажды отзывал из аренды – против желания Ильи, но имели право.

– Ситуации отличаются. Когда Помазун впервые уезжал (очень рад успехам Ильи), разница с Акинфеевым была значительнее.

– Шварц обрисовывал тебе перспективы? Условно: вижу тебя первым номером тогда-то.

– С ним непосредственно перед подписанием не общались. От руководителей слышал: все довольны, как я тренируюсь и играю.

У них есть четкое понимание, что я стану основным вратарем «Динамо» надолго. То есть мне не просто так дали на подпись бумагу, а с прицелом: следующим номером один буду я.

– Когда именно? У Шунина истекает контракт, но он в целом держит уровень и говорил мне, что связывает свое будущее с «Динамо».

– Сложный вопрос. Каждый раз жду: что-то случится, я должен буду воспользоваться моментом и заиграть.

Осенью 2021-го, казалось, момент случился, но я сел обратно – хотя рассчитывал, что продолжу выходить на поле.

Конечно, решение за тренером, да мне никто и не обещал железного место в старте прямо сейчас. Жду нового шанса.

Хорошо, что есть Кубок. Если он закончится удачно для «Динамо», это, возможно, станет моим дополнительным бонусом перед следующим сезоном.

Лещуку сейчас 26 лет.

В этом сезоне он пропустил 2 гола в 8 матчах.

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?