Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
3 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!

Самедов: «Победа «Спартака» в Кубке России станет удачей для Ваноли»

Бывший футболист «Локомотива» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России «Спартак» – «Енисей».

«Важный матч, большая игра в плане того, что два шага до трофея.

В чемпионате «Спартаку» можно чуть-чуть подняться, понятно, что была смена тренера, но взять трофей – удачный момент будет, для Ваноли тем более», – сказал Самедов.

  • «Спартак» примет «Енисей» в среду, 11 мая.
  • Московский клуб идет на 9-м месте в РПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Рианчо: «Енисей» может принести много проблем «Спартаку». Маленьких соперников не бывает»
Каррера: «У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России. Они очень близки к этому» 1
Шишкин – об итальянцах в «Спартаке»: «Народным клубом должны руководить русские футбольные люди» 2
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:43
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +10106

    Alekxei Z. 1 час назад

    ПРи чём тут удачный момент ?
    На сегодняшний день из всей четвёрки полуфиналистов , Спартак показывает лучший футбол, только поэтому он главный фаворит .
    Всё остальное - лирика !

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +659

    Конопляных дел мастер 2 часа назад

    Слабенький клуПик. Им только в Кубках Соли феерить. Гыгыгы

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11