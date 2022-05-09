Самедов: «Победа «Спартака» в Кубке России станет удачей для Ваноли»

Бывший футболист «Локомотива» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России «Спартак» – «Енисей».

«Важный матч, большая игра в плане того, что два шага до трофея.

В чемпионате «Спартаку» можно чуть-чуть подняться, понятно, что была смена тренера, но взять трофей – удачный момент будет, для Ваноли тем более», – сказал Самедов.

«Спартак» примет «Енисей» в среду, 11 мая.

Московский клуб идет на 9-м месте в РПЛ.

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