Самедов: «Победа «Спартака» в Кубке России станет удачей для Ваноли»

ПРи чём тут удачный момент ?
На сегодняшний день из всей четвёрки полуфиналистов , Спартак показывает лучший футбол, только поэтому он главный фаворит .
Всё остальное - лирика !
Бывший футболист «Локомотива» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России «Спартак» – «Енисей».
«Важный матч, большая игра в плане того, что два шага до трофея.
В чемпионате «Спартаку» можно чуть-чуть подняться, понятно, что была смена тренера, но взять трофей – удачный момент будет, для Ваноли тем более», – сказал Самедов.
- «Спартак» примет «Енисей» в среду, 11 мая.
- Московский клуб идет на 9-м месте в РПЛ.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?