Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

Червиченко: «Сейчас в РПЛ нет ни одной откровенно слабой команды. Любого, кто вылетит, будет жалко»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о борьбе за право остаться в РПЛ.

«Радует, что борьба за выживание в этом сезоне такая увлекательная. Сейчас нет ни одной откровенно слабой команды, как был в прошлом сезоне «Тамбов».

Сейчас все играют с отдачей, с неплохим качеством футбола. И любого, кто вылетит, будет жалко.

Хоть я и не верил в вылет и даже стыки у «Спартака», всe равно показатель, что он еще за три тура до финиша имел шансы на ФНЛ.

Ну и тот факт, что еще прошлым летом игравший в еврокубках «Рубин» борется за выживание, тоже говорит о непредсказуемости РПЛ, что очень здорово», – сказал Червиченко.

  • В РПЛ осталось сыграть 2 тура.
  • Сейчас в зоне прямого вылета находятся «Арсенал» (23 очка) и «Уфа» (24).
  • В зоне стыковых матчей пребывают «Урал» (27) и «Рубин» (29).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Червиченко: «Ваноли не тренер, а развлекуха хозяев «Спартака» 3
Червиченко: «Зачем Абрамовичу продавать «Челси», если все равно не получишь деньги?»
Червиченко – о Дзюбе в «Црвене Звезде»: «Это сказки. Кто ему будет платить хотя бы треть от зарплаты в «Зените»?» 2
Источник: «Известия»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:23
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11