Червиченко: «Сейчас в РПЛ нет ни одной откровенно слабой команды. Любого, кто вылетит, будет жалко»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о борьбе за право остаться в РПЛ.

«Радует, что борьба за выживание в этом сезоне такая увлекательная. Сейчас нет ни одной откровенно слабой команды, как был в прошлом сезоне «Тамбов».

Сейчас все играют с отдачей, с неплохим качеством футбола. И любого, кто вылетит, будет жалко.

Хоть я и не верил в вылет и даже стыки у «Спартака», всe равно показатель, что он еще за три тура до финиша имел шансы на ФНЛ.

Ну и тот факт, что еще прошлым летом игравший в еврокубках «Рубин» борется за выживание, тоже говорит о непредсказуемости РПЛ, что очень здорово», – сказал Червиченко.

В РПЛ осталось сыграть 2 тура.

Сейчас в зоне прямого вылета находятся «Арсенал» (23 очка) и «Уфа» (24).

В зоне стыковых матчей пребывают «Урал» (27) и «Рубин» (29).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?