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  • Червиченко: «Сейчас в РПЛ нет ни одной откровенно слабой команды. Любого, кто вылетит, будет жалко»

Червиченко: «Сейчас в РПЛ нет ни одной откровенно слабой команды. Любого, кто вылетит, будет жалко»

9 мая 2022, 09:23
6

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о борьбе за право остаться в РПЛ.

«Радует, что борьба за выживание в этом сезоне такая увлекательная. Сейчас нет ни одной откровенно слабой команды, как был в прошлом сезоне «Тамбов».

Сейчас все играют с отдачей, с неплохим качеством футбола. И любого, кто вылетит, будет жалко.

Хоть я и не верил в вылет и даже стыки у «Спартака», всe равно показатель, что он еще за три тура до финиша имел шансы на ФНЛ.

Ну и тот факт, что еще прошлым летом игравший в еврокубках «Рубин» борется за выживание, тоже говорит о непредсказуемости РПЛ, что очень здорово», – сказал Червиченко.

  • В РПЛ осталось сыграть 2 тура.
  • Сейчас в зоне прямого вылета находятся «Арсенал» (23 очка) и «Уфа» (24).
  • В зоне стыковых матчей пребывают «Урал» (27) и «Рубин» (29).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (6)
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kostilio
1652087617
Серьезно???
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mihail200606
1652089721
Спартак не жалко...) динамо ж вылетало, почему и им бы не вылететь...
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Persona_non_Grata
1652092975
"Сейчас в РПЛ нет ни одной откровенно СИЛЬНОЙ команды" (((
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paracetamol
1652098926
Откровенно слабой команды может и нет, но откровенно скучных - куча!
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zigbert
1652099404
Борьба команд за выживание из нижней части таблицы действительно идет упорная. Но кто знал что Крылья Советов да и Нижний Новгород будут показывать футбол довольно неплохого уровня.
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