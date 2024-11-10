Червиченко – о «Спартаке»: «Клуб обворовывают, но можно воровать с прибылью, а тут спиливают на корню»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора столичного клуба.

«Амарал – непонятный элемент. Непонятно откуда его взяли и зачем. Здесь ему придумали историю, что он чуть ли не создатель всего положительного трансферного дохода «Бенфики». Всякие дурачки в это поверили. Затем я видел его интервью, где он рассказывал басни. Те, кто разбирается в футболе, поняли, что он несeт полную ерунду.

Насколько я понимаю, он взял на себя ответственность за не покупку Кордобы. Сейчас мы видим, что это был подарок. Надо было схватить его и бежать в Москву.

Правильно, что его первого под жопу выгнали ещe до конца первого отрезка чемпионата. Надо найти что-то приличное, чтобы идиотских покупок не было. Клуб обворовывают, но можно воровать с прибылью, а тут спиливают на корню», – сказал Червиченко.

Амарал был назначен пост спортивного директора в конце 2023 года и приступил к работе в «Спартаке» с 1 января. Сегодня клуб сообщил об уходе португальца.

После первого круга РПЛ команда занимает 5-е место с 28 очками.

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