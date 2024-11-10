Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Червиченко – о «Спартаке»: «Клуб обворовывают, но можно воровать с прибылью, а тут спиливают на корню»

    Червиченко – о «Спартаке»: «Клуб обворовывают, но можно воровать с прибылью, а тут спиливают на корню»

    Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора столичного клуба.

    «Амарал – непонятный элемент. Непонятно откуда его взяли и зачем. Здесь ему придумали историю, что он чуть ли не создатель всего положительного трансферного дохода «Бенфики». Всякие дурачки в это поверили. Затем я видел его интервью, где он рассказывал басни. Те, кто разбирается в футболе, поняли, что он несeт полную ерунду.

    Насколько я понимаю, он взял на себя ответственность за не покупку Кордобы. Сейчас мы видим, что это был подарок. Надо было схватить его и бежать в Москву.

    Правильно, что его первого под жопу выгнали ещe до конца первого отрезка чемпионата. Надо найти что-то приличное, чтобы идиотских покупок не было. Клуб обворовывают, но можно воровать с прибылью, а тут спиливают на корню», – сказал Червиченко.

    • Амарал был назначен пост спортивного директора в конце 2023 года и приступил к работе в «Спартаке» с 1 января. Сегодня клуб сообщил об уходе португальца.
    • После первого круга РПЛ команда занимает 5-е место с 28 очками.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Обращение «Спартака» к болельщикам после разгрома «Акрона» 3
    Глава «Спартака» прокомментировал увольнение Амарала 16
    Президент РПЛ не согласился с решением КДК по Литвинову: «Судья Сухой потерял контроль» 8
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2024 18:48
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1731254291
    в очередной раз стало очень стыдно за спартаг!
    Ответить
    k611
    1731254818
    У самого как говорится "рыльце в пушку". Молчал бы лучше.
    Ответить
    qwertyйцукен
    1731254930
    можно воровать с прибылью==== А он знаток в этом деле..Гы гы
    Ответить
    FWSPM
    1731256321
    Хотелось бы поспорить но опять все железно по делу
    Ответить
    Интерес
    1731258814
    "Воровать с ПРИБЫЛИ",клоуны...А вы всегда "с убытков"поэтому и говорите "воровать с ПРИБЫЛЬЮ",или-оговорка по Фрейду.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1731261169
    О,вылез!Залезь,откуда вылез и не высовывайся.После привоза 100500 посредственных легионеров,с целью только отмывки бабла за счет имени Спартака и их перепродажи,ты вообще не имеешь никакого права больше что-либо говорить о команде
    Ответить
    red-white-forever
    1731271340
    Воровать с прибылью, ну норм , спасибо , признался черт
    Ответить
    red-white-forever
    1731271379
    Это же как надо одиреть, чтобы свои схему сдавать?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 