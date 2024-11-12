Червиченко высказался о работе Амарала в «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал увольнение столичным клубом спортивного директора Томаша Амарала, о котором было объявлено 10 ноября.
– Удивило, что именно сейчас «Спартак» уволил Амарала?
– Меня удивило, что его вообще взяли в «Спартак». Зачем? За какие заслуги?
– Увольнение назревало?
– Ну, если человек вообще не соответствует своей должности, зачем же его оставлять? Это просто кто-то выдумал, что Амарал – большой специалист. Но это не так.
– Но у него были попадания с трансферами на вход?
– Это какие?
– Барко, Угальде.
– Слушайте, если бы Барко приобрели за пять миллионов, я бы еще понял. А так… Все остальные трансферы – попадания пальцем в определенную субстанцию. Сами знаете – какую.
– То есть и Угальде вас сейчас не убеждает?
– А что Угальде? Кому он забивает? Грандам или командам, которые идут ниже пятого места? Ну, сравните его с Кордобой. Угальде стоит столько же, сколько Кордоба. Как можно было не подписать форварда «Краснодара» летом? Амарал вообще соображает, что он наделал?
– Трансферы Маркиньоса и Виллиана Жозе сложно комментировать?
– Маркиньоса добирали в компанию к Барко и Угальде. Чтобы всех удивить ростом, антропометрией? Мол, смотрите, как мы можем с таким ростом игроков за что-то бороться. Ну-ну… О чем вообще думал Амарал?
– А Жозе?
– Ну, я не знаю. Может, его брали, чтобы он в дыр-дыр на полполя погонял с ветеранами? Другого функционала я у него пока не вижу.
– Именно Амарал приглашал в «Спартак» Станковича. Не считаете, что теперь стул зашатался и под главным тренером красно-белых?
– Думаю, Станковича надо отправить из клуба следом за Амаралом.
– И это после крупной победы над «Акроном»?!
– Над кем? Слушайте, ну что это за достижение забить четыре мяча команде, которая впервые играет в РПЛ? Стоимость всего состава «Акрона», думаю, не превышает денег, которые Амарал потратил на два трансфера. Не смешите. Пусть Станкович себя покажет лучше против «Локо».
- Амарал работал в «Спартаке» с начала года.
- После первого круга клуб занимает 5-е место в РПЛ с 28 очками.
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