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    Червиченко высказался о работе Амарала в «Спартаке»

    Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал увольнение столичным клубом спортивного директора Томаша Амарала, о котором было объявлено 10 ноября.

    – Удивило, что именно сейчас «Спартак» уволил Амарала?

    – Меня удивило, что его вообще взяли в «Спартак». Зачем? За какие заслуги?

    – Увольнение назревало?

    – Ну, если человек вообще не соответствует своей должности, зачем же его оставлять? Это просто кто-то выдумал, что Амарал – большой специалист. Но это не так.

    – Но у него были попадания с трансферами на вход?

    – Это какие?

    – Барко, Угальде.

    Слушайте, если бы Барко приобрели за пять миллионов, я бы еще понял. А так… Все остальные трансферы – попадания пальцем в определенную субстанцию. Сами знаете – какую.

    – То есть и Угальде вас сейчас не убеждает?

    – А что Угальде? Кому он забивает? Грандам или командам, которые идут ниже пятого места? Ну, сравните его с Кордобой. Угальде стоит столько же, сколько Кордоба. Как можно было не подписать форварда «Краснодара» летом? Амарал вообще соображает, что он наделал?

    – Трансферы Маркиньоса и Виллиана Жозе сложно комментировать?

    – Маркиньоса добирали в компанию к Барко и Угальде. Чтобы всех удивить ростом, антропометрией? Мол, смотрите, как мы можем с таким ростом игроков за что-то бороться. Ну-ну… О чем вообще думал Амарал?

    – А Жозе?

    – Ну, я не знаю. Может, его брали, чтобы он в дыр-дыр на полполя погонял с ветеранами? Другого функционала я у него пока не вижу.

    – Именно Амарал приглашал в «Спартак» Станковича. Не считаете, что теперь стул зашатался и под главным тренером красно-белых?

    – Думаю, Станковича надо отправить из клуба следом за Амаралом.

    – И это после крупной победы над «Акроном»?!

    – Над кем? Слушайте, ну что это за достижение забить четыре мяча команде, которая впервые играет в РПЛ? Стоимость всего состава «Акрона», думаю, не превышает денег, которые Амарал потратил на два трансфера. Не смешите. Пусть Станкович себя покажет лучше против «Локо».

    • Амарал работал в «Спартаке» с начала года.
    • После первого круга клуб занимает 5-е место в РПЛ с 28 очками.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (9)
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    ScarlettOgusania
    1731391118
    "говно-футбол.ру" открыл поляну для "высказываний" говно-менеджера червяка, чтобы показать какого "гения" по распилу потерял Спартак на фоне откровенно херовой работы менеджеров Лукойла... у Червяка-то были трансферы похлеще той самой "субстанции", легендарных футболистов завозил в Спартак из Африки оптом, "топ-игроков", как в магазин уцененных товаров...)
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    Питерский князь
    1731392482
    А почему бы не вернуть Абаскаля? :))) Рыжая мотня, опять будет прыгать и чесаться от блох.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731394698
    Не в бровь, а в глаз. Как всегда Червяк точно сдал анализ на срамтак! Гыгыгы
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    R_a_i_n
    1731402954
    Два лазурных ниже оргию устроили. Вылизывают друг друга!
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