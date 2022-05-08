Новым президентом РПЛ может стать генеральный директор «Ахмата»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров может стать новым президентом РПЛ.

Сегодня стало известно, что нынешний глава лиги Ашот Хачатурянц хочет покинуть пост в конце сезона.

По информации «РБ Спорт», большая группа клубов РПЛ выдвинет на вакантный пост Айдамирова. Еще возможен вариант с Александром Алаевым.

Хачатурянц возглавил РПЛ в прошлом году.

Сообщалось, что им недоволен президент РФС Александр Дюков.

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