Новым президентом РПЛ может стать генеральный директор «Ахмата»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров может стать новым президентом РПЛ.
Сегодня стало известно, что нынешний глава лиги Ашот Хачатурянц хочет покинуть пост в конце сезона.
По информации «РБ Спорт», большая группа клубов РПЛ выдвинет на вакантный пост Айдамирова. Еще возможен вариант с Александром Алаевым.
- Хачатурянц возглавил РПЛ в прошлом году.
- Сообщалось, что им недоволен президент РФС Александр Дюков.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «РБ Спорт»