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Новым президентом РПЛ может стать генеральный директор «Ахмата»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров может стать новым президентом РПЛ.

Сегодня стало известно, что нынешний глава лиги Ашот Хачатурянц хочет покинуть пост в конце сезона.

По информации «РБ Спорт», большая группа клубов РПЛ выдвинет на вакантный пост Айдамирова. Еще возможен вариант с Александром Алаевым.

  • Хачатурянц возглавил РПЛ в прошлом году.
  • Сообщалось, что им недоволен президент РФС Александр Дюков.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +14350

    Barmaleushka 20 минут назад

    Гы-гы-гы . "Суворовца" аж затрясло от возбуждения , слюней там напустил в ожидании )))

    0
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    Рейтинг: +587

    Suvorov51 23 минуты назад

    А как же промгаз. как будто все купили и что бомжатник кинули. нет такого не может быть у нас правит промгаз. а значит шемьпиньон известен

    0
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    Рейтинг: +2546

    Play 25 минут назад

    На стадионе в Грозном официально разрешат реплики руководства по громкой связи во время матчей. А если судья продажная казёл, то хозяевам автоматически будет присуждаться победа.

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    Рейтинг: +10675

    alex1951 34 минуты назад

    Рахмат!
    Теперь россиянский футбол будет жить по закону гор,
    Вся власть Кадырову.
    Ахмат идет на смену Зениту....Аллах Акбар....!)))))))))))))))))

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    Рейтинг: +17317

    Persona_non_Grata > alex1951 32 минуты назад

    Во истину Акбар !!! )))

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