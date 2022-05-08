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  • Новым президентом РПЛ может стать генеральный директор «Ахмата»

Новым президентом РПЛ может стать генеральный директор «Ахмата»

8 мая 2022, 17:31
10

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров может стать новым президентом РПЛ.

Сегодня стало известно, что нынешний глава лиги Ашот Хачатурянц хочет покинуть пост в конце сезона.

По информации «РБ Спорт», большая группа клубов РПЛ выдвинет на вакантный пост Айдамирова. Еще возможен вариант с Александром Алаевым.

  • Хачатурянц возглавил РПЛ в прошлом году.
  • Сообщалось, что им недоволен президент РФС Александр Дюков.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Хачатурянц Ашот
Комментарии (10)
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alex1951
1652020934
Рахмат! Теперь россиянский футбол будет жить по закону гор, Вся власть Кадырову. Ахмат идет на смену Зениту....Аллах Акбар....!)))))))))))))))))
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Play
1652021499
На стадионе в Грозном официально разрешат реплики руководства по громкой связи во время матчей. А если судья продажная казёл, то хозяевам автоматически будет присуждаться победа.
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kostilio
1652024166
все так же будет,хоть кого поставь
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portero
1652024559
Ахмат чемпион!!!
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SpartakMoskwa
1652029329
Надоели эти черножопые уже, проку от них никакого
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пахомов
1652030246
ЧАЙпион короче
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alex1951
1652108207
Товарисчи! Поока не поздно ,записывайтесь в партию Кадырова : ,,АХМАТ_РАХМАТ_КАДЫР_АКБАР,, И будя вам щастье !
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