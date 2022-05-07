Колосков: «Верю, что Чеферин говорит искренне, но нам от этого не легче»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал заявление главы УЕФА Александера Чеферина об отстранении российских команд от еврокубков на сезон-2022/23.

«Несколько раз разговаривал с Чеферином, он оставляет впечатление честного человека. Не стал бы на него вешать сейчас всех собак.

Конечно, такие заявления, наверняка, раздражают наших недоброжелателей: и футбольных функционеров всех уровней, и политиков. Для чего он это делает, мне сложно сказать. Чужая душа – потемки.

Для меня с самого начала было ясно, что все что говорит Чеферин, – невыполнимо. Такие серьезные решения, как отстранение сборной и клубов от международных соревнований, принимает не один Чеферин, а исполком.

А в исполкоме сейчас нет наших друзей, там – скандинавы, поляки, англичане, испанцы, немцы и так далее.

Первое заявление Александера мне показалось странным, рассчитанным на публику. Но вместе с тем я бы отдал должное Чеферину, надо проявить смелость, чтобы произнести трижды подряд такие фразы.

У меня двоякое к этому отношение. Он действительно хорошо относится к России, они в дружеских отношениях с Дюковым, но для чего он так говорит, причем вызывающими словами по типу «разбивает сердце»...

Я верю, что это искренне, но нам от этого не легче», – сказал Колосков.

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