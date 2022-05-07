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Президент УЕФА Чеферин – об отстранении российских команд: «Сердце разрывается, но мы не могли поступить иначе»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение продлить дисквалификацию российских команд в еврокубках на сезон-2022/23.

«Это сложная ситуация. У меня разрывается сердце от санкций в отношении спортсменов, потому что они ни в чем не виноваты. Но мы не могли поступить иначе.

Плохо, что они страдают из-за этого. Но с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы обязаны реагировать. Мы должны сделать всe возможное, чтобы покончить с этим безумием как можно скорее», – сказал Чеферин.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: AS

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Сегодня, 12:44
Комментарии15
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    Рейтинг: +5635

    GoldPlayFIFARus9 13 минут назад

    Мне чисто технически просто интересно, как отстранение спортсменов повлияет на решение Путина остановить войну?

    0
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    Рейтинг: +18

    kif123kif 23 минуты назад

    А уставы своей организации не пробовал читать... Америкозам лижешь... Нагнули, у них получается... До времени....

    0
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    Рейтинг: +450

    3meeeD 34 минуты назад

    Вы с этим а-ля безумием,как сказал,отстранением, ничего не измените.Вова до талого пойдёт.А санкциями ,вы свою экономику уху...те.
    Не...й было расширять нато до наших границ,не....й было бомбить Донбасс, нех...й было нхидничать.кушайте,продажные твари.
    Эпоха дешёвых продуктов в ЕС падает.я тут .я это вижу и вижу, как европейцы них..я не могут поделать ,смотря с сторону запада.который н ..я тоже не может.

    0
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    Рейтинг: +1607

    Vitaga 1 час назад

    понятно что не могли иначе. чиновники они такие чиновники - приказали и выполняют.как в армии. потом говорят - я просто выполнял приказ

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    Рейтинг: +2177

    Аристократ Олжик 1 час назад

    У фашистов сердце появилось???

    1
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    Рейтинг: +4149

    sobaka120982 1 час назад

    Чмо ты лысая!!! Тошнит от них уже, футбол вне политики футбол вне политики

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    Рейтинг: +13544

    Dominator777 1 час назад

    Продажней УЕФА только украинские проститутки.
    Ни к чему не призываю, ничего не разжигаю, всем добра, побед и согласия.
    Просто констатирую факт.

    0
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    Рейтинг: +963

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

    "Сердце разрывается, но кактусы жевать буду.."

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    Рейтинг: +1669

    gor77 1 час назад

    Бомбардир!
    Есть предложение - отправьте, понятно что с переводом!, наши мысли этому, ну..., в общем, этим в Европе от футбола, ЧТО пишут просто российские болельщики про их УЕФу.
    Даже, если ничего делать не будут, то хоть прочитают - кто они для нас!
    Пардон, что имени всех болельщиков написал!

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    Рейтинг: +11354

    BRO_football 1 час назад

    Идиот ты, Чеферин! Ты вполне легко мог поступить иначе. Послать к чёрту все страны и клубы, которые не хотят играть с Россией, и оставить всё как есть. Но УЕФА уже давно плевать хотела на спортивный принцип.

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