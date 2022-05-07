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  • Президент УЕФА Чеферин – об отстранении российских команд: «Сердце разрывается, но мы не могли поступить иначе»

Президент УЕФА Чеферин – об отстранении российских команд: «Сердце разрывается, но мы не могли поступить иначе»

7 мая 2022, 12:44
7

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение продлить дисквалификацию российских команд в еврокубках на сезон-2022/23.

«Это сложная ситуация. У меня разрывается сердце от санкций в отношении спортсменов, потому что они ни в чем не виноваты. Но мы не могли поступить иначе.

Плохо, что они страдают из-за этого. Но с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы обязаны реагировать. Мы должны сделать всe возможное, чтобы покончить с этим безумием как можно скорее», – сказал Чеферин.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: AS
Россия. Премьер-лига Чеферин Александер
Комментарии (7)
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vladimir-7
1651918320
Чеферин: мы не могли поступить иначе, Мы же бздуны.
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BRO_football
1651920109
Идиот ты, Чеферин! Ты вполне легко мог поступить иначе. Послать к чёрту все страны и клубы, которые не хотят играть с Россией, и оставить всё как есть. Но УЕФА уже давно плевать хотела на спортивный принцип.
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gor77
1651921332
Бомбардир! Есть предложение - отправьте, понятно что с переводом!, наши мысли этому, ну..., в общем, этим в Европе от футбола, ЧТО пишут просто российские болельщики про их УЕФу. Даже, если ничего делать не будут, то хоть прочитают - кто они для нас! Пардон, что имени всех болельщиков написал!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1651921581
"Сердце разрывается, но кактусы жевать буду.."
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sobaka120982
1651922184
Чмо ты лысая!!! Тошнит от них уже, футбол вне политики футбол вне политики
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Vitaga
1651922577
понятно что не могли иначе. чиновники они такие чиновники - приказали и выполняют.как в армии. потом говорят - я просто выполнял приказ
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kif123kif
1651925208
А уставы своей организации не пробовал читать... Америкозам лижешь... Нагнули, у них получается... До времени....
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