Президент УЕФА Чеферин – об отстранении российских команд: «Сердце разрывается, но мы не могли поступить иначе»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение продлить дисквалификацию российских команд в еврокубках на сезон-2022/23.

«Это сложная ситуация. У меня разрывается сердце от санкций в отношении спортсменов, потому что они ни в чем не виноваты. Но мы не могли поступить иначе.

Плохо, что они страдают из-за этого. Но с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы обязаны реагировать. Мы должны сделать всe возможное, чтобы покончить с этим безумием как можно скорее», – сказал Чеферин.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?