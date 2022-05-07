Президент УЕФА Чеферин – об отстранении российских команд: «Сердце разрывается, но мы не могли поступить иначе»

Мне чисто технически просто интересно, как отстранение спортсменов повлияет на решение Путина остановить войну?
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение продлить дисквалификацию российских команд в еврокубках на сезон-2022/23.
«Это сложная ситуация. У меня разрывается сердце от санкций в отношении спортсменов, потому что они ни в чем не виноваты. Но мы не могли поступить иначе.
Плохо, что они страдают из-за этого. Но с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы обязаны реагировать. Мы должны сделать всe возможное, чтобы покончить с этим безумием как можно скорее», – сказал Чеферин.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?