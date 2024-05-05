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    • Кривцов эмоционально пообщался с болельщиками «Краснодара» после поражения от «Ахмата»

    Кривцов эмоционально пообщался с болельщиками «Краснодара» после поражения от «Ахмата»

    Полузащитник Никита Кривцов стал единственным игроком «Краснодара», который подошел к болельщикам на трибуне после поражения от «Ахмата».

    Между ними состоялся эмоциональный разговор.

    «Поверьте, я больше вас хочу выиграть чемпионство. *** (блин). Мне 22 года. Я в финале [Кубка России-2023] не сыграл, *** (блин), здесь опять *** (проигрываю), *** (нафиг)», – сказал Кривцов фанатам.

    • «Краснодар» дома уступил со счетом 0:1.
    • Команда второй тур подряд упустила возможность обогнать лидирующий «Зенит».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1714909658
    ...присмотрите за ним, не далеко и до беды...
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    The only one
    1714909868
    Молодец парень!
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    matvei_72
    1714914567
    Никита молодец , поступил по мужски попытался своим болельщикам обьяснить проигрыш . В нашем Зените таких пока нет...
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    Цугундeр
    1714915866
    Дебрюйнулся... Нахира , малыш ? Всё видно ,сломалась схема -поменялся ритм , поменялся ритм -пришли незнакомые проблемы. Да , обидно . Сходи в оффис ,поматерись.
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    Оксана-Карева-google
    1714918712
    Слабые отмазы...Просто газики проплатили...
    Ответить
    Январь 59
    1714924968
    Напихали по полной. Хотя только он один подошёл и извинился.
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