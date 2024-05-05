Кривцов эмоционально пообщался с болельщиками «Краснодара» после поражения от «Ахмата»

Полузащитник Никита Кривцов стал единственным игроком «Краснодара», который подошел к болельщикам на трибуне после поражения от «Ахмата».

Между ними состоялся эмоциональный разговор.

«Поверьте, я больше вас хочу выиграть чемпионство. *** (блин). Мне 22 года. Я в финале [Кубка России-2023] не сыграл, *** (блин), здесь опять *** (проигрываю), *** (нафиг)», – сказал Кривцов фанатам.