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    Радимов оценил назначение Илича в «Пари НН»

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил назначение Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

    «Руководство рискует. Давайте объективно: чемпионат России он не знает. Еще неделю назад он должен был заниматься другой командой. Футболистов он этих не знает. Особенностей нашего чемпионата он точно не знает. Это три минуса.

    Дай бог, чтобы у него получилось, но это выглядит очень сомнительно. Руководство клуба очень рискует. Календарь у Нижнего – как минимум стыковые матчи, если не прямой вылет», – сказал Радимов.

    • Илич сменил Сергея Юрана, которого клуб уволил после 6 поражений подряд.
    • 46-летний серб ранее работал в греческом «Атромитосе», софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.
    • В 19:00 мск «Пари НН» начнет матч 27-го тура РПЛ против «Спартака». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1714900931
    Пора уже спокойно относится к увольнениям. Посмотрите на команды с10 по 16 места , там практически в каждой менялся тренер , а в некоторых не по одному разу. Удел аутсайдеров , спасаться любой ценой, а риск будет всегда.
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    saf05
    1714901406
    Не суйте свой нос, разберутся без вас
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