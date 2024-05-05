Радимов оценил назначение Илича в «Пари НН»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил назначение Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

«Руководство рискует. Давайте объективно: чемпионат России он не знает. Еще неделю назад он должен был заниматься другой командой. Футболистов он этих не знает. Особенностей нашего чемпионата он точно не знает. Это три минуса.

Дай бог, чтобы у него получилось, но это выглядит очень сомнительно. Руководство клуба очень рискует. Календарь у Нижнего – как минимум стыковые матчи, если не прямой вылет», – сказал Радимов.