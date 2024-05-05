Только один тренер выиграл больше трофеев с «Реалом», чем Анчелотти

Карло Анчелотти во второй раз в тренерской карьере стал чемпионом Испании.
Теперь в активе итальянского специалиста 12 трофеев с «Реалом». Это второй результат в истории клуба.
Анчелотти обошел Зинедина Зидана, который выиграл 11 турниров во главе мадридской команды.
Больше титулов только у Мигеля Муньоса – 14.
Трофеи Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала»:
- 2 – Примера;
- 2 – Лига чемпионов;
- 2 – Кубок Испании;
- 2 – Суперкубок Испании;
- 2 – Суперкубок УЕФА;
- 2 – клубный чемпионат мира.