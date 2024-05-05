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    «Зенит» начал сотрудничество с клубом из ОАЭ

    «Зенит» объявил о начале сотрудничества с «Аль-Васлом» из ОАЭ.

    «5 мая председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев и президент «Аль-Васла» Ахмед Мохаммед ибн Шафар подписали меморандум о сотрудничестве.

    Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и ОАЭ, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.

    Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон», – написали россияне.

    • «Аль-Васл», базирующийся в Дубае, – лидер текущего сезона чемпионата ОАЭ.
    • Клуб 7 раз становился чемпионом.
    • В ОАЭ за «Аль-Вахду» выступает принадлежащий «Зениту» Зелимхан Бакаев.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии (57)
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    Оксана-Карева-google
    1714906204
    Вчерашний эфир в 23:20-это ********...КДК-смотртеть будете?
    Ответить
    Оксана-Карева-google
    1714906452
    Одним словом-нализанные питарки радуются,..*** вам а не требл...
    Ответить
    ziborock
    1714906649
    Чую скоро в Зените пополнение будет в виде арабов!
    Ответить
    Mirak92
    1714906693
    А ху...и толку?Чисто баблишко отмыть ,по тому что про обмен игроков можно забыть .
    Ответить
    Оксана-Карева-google
    1714907042
    Прекращайте рейтинги этой ***** поднимать ...Даже просмотры...ну их ***** бразильских обезьян .
    Ответить
    Оксана-Карева-google
    1714907403
    Пакостный город,с элементами не хватки внимания...Провинция...
    Ответить
    oyabun
    1714909473
    Какие то очень мутные цели этого "взаимодействия". Красивый фасад умных фраз, за которыми пустота. Скорее всего очередная крыша для банального отмыва кэша.
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    Дубина
    1714916904
    А эти клопы развлекаются за народные деньги! Стыдно за блеклых)))
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    ФК Пупсик
    1714919164
    Вся свинарня сбежалась, потому что на них магически действует слово - Зенит!!!
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    Bez Imeni
    1714919611
    Сотрудничество, это всегда хорошо..)
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