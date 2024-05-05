«Зенит» начал сотрудничество с клубом из ОАЭ

«Зенит» объявил о начале сотрудничества с «Аль-Васлом» из ОАЭ.

«5 мая председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев и президент «Аль-Васла» Ахмед Мохаммед ибн Шафар подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и ОАЭ, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.

Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон», – написали россияне.