Ташуев раскрыл размер своей пенсии: «Страшно сказать»

Российский тренер Сергей Ташуев ответил, смог бы он прожить только на пенсию.
– Какая у вас пенсия?
– (смеется) Страшно сказать. 21 тысяча с копейками.
– Могли бы прожить на нее?
– Ага, конечно… Это с учетом, что я получаю по полторы тысячи за то, что у меня дети еще подростки. Старшая уже закончила Высшую школу экономики, сейчас учится в Лондоне в магистратуре в Вестминстерском университете.
А младшая – 14 лет, еще ходит в школу. Вот мне за младшую полторы тысячи – целых полторы тысячи – доплачивают. Пенсионеру. За то, что у меня маленький ребенок.
У нас все пенсионеры имеют маленьких детей (смеется). Государство дает полторы тысячи за ребенка. На сникерс.
- 26 апреля Ташуев покинул «Факел».
- В этом сезоне он также успел поработать в другом клубе РПЛ – «Ахмате».