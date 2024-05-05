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    Ташуев раскрыл размер своей пенсии: «Страшно сказать»

    Российский тренер Сергей Ташуев ответил, смог бы он прожить только на пенсию.

    – Какая у вас пенсия?

    – (смеется) Страшно сказать. 21 тысяча с копейками.

    – Могли бы прожить на нее?

    – Ага, конечно… Это с учетом, что я получаю по полторы тысячи за то, что у меня дети еще подростки. Старшая уже закончила Высшую школу экономики, сейчас учится в Лондоне в магистратуре в Вестминстерском университете.

    А младшая – 14 лет, еще ходит в школу. Вот мне за младшую полторы тысячи – целых полторы тысячи – доплачивают. Пенсионеру. За то, что у меня маленький ребенок.

    У нас все пенсионеры имеют маленьких детей (смеется). Государство дает полторы тысячи за ребенка. На сникерс.

    • 26 апреля Ташуев покинул «Факел».
    • В этом сезоне он также успел поработать в другом клубе РПЛ – «Ахмате».

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Комментарии (8)
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    sochi-2013
    1714915776
    Скинемся бедолаге? Младшенькую в Оксфорд определить надо.
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    BAIv
    1714915986
    Доплата на детей зависит от региона. Вон Кадыров по 8000 платил 16 лет назад, платили бы так в деревнях, там бы все бабы рожали. Сейчас наверное побольше платят. На порядок.
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    rash1959
    1714916586
    Зарплату в чёрную, в конверте брал, налоги не платил? Пенсфонд утверждает чем больше зп тем больше пенсия. Ну не могут же они врать. стыдно, ташуев для людей считать копейки, просто промолчал бы, или уточнил сколько пенсия у воронежских стариков. И подсчитай сколько их пенсии было в твоём "бюджетном" контракте.
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    ...уефан
    1714920322
    ...тронуло, прослезился...
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    Suvorov71
    1714929361
    Что тут можно сказать, дед мой всю жизнь работал на одном предприятии, т.е. 47 лет, так что пенсии у нас нормальные, можно жить не выходя из дома
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