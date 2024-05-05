Сафонов одним словом описал шансы «Краснодара» на чемпионство

Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопросы о чемпионской гонке в РПЛ.

– Какой настрой на следующие матчи?

– Победить.

– Все так же – три финала?

– Вы сами все знаете. Наша задача выходить и побеждать в каждом матче. Иногда получается, иногда нет. Сегодня не получилось. Вопросы к нашим футболистам есть, но не совсем.

– Шансы на чемпионство остаются?

– Математические да.

– Не выиграть чемпионство критично или в случае серебра сезон тоже можно занести в актив?

– Тяжело сказать. Если перед сезоном нам сказали бы, что будет удовлетворительным результатом войти в тройку, я думаю, что многие согласились бы.

Понятно, что хочется максимума. Но мы имеем то, что имеем. Нужно выходить и побеждать в оставшихся матчах.