Сафонов одним словом описал шансы «Краснодара» на чемпионство

Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопросы о чемпионской гонке в РПЛ.
– Какой настрой на следующие матчи?
– Победить.
– Все так же – три финала?
– Вы сами все знаете. Наша задача выходить и побеждать в каждом матче. Иногда получается, иногда нет. Сегодня не получилось. Вопросы к нашим футболистам есть, но не совсем.
– Шансы на чемпионство остаются?
– Математические да.
– Не выиграть чемпионство критично или в случае серебра сезон тоже можно занести в актив?
– Тяжело сказать. Если перед сезоном нам сказали бы, что будет удовлетворительным результатом войти в тройку, я думаю, что многие согласились бы.
Понятно, что хочется максимума. Но мы имеем то, что имеем. Нужно выходить и побеждать в оставшихся матчах.
- «Краснодар» в субботу дома проиграл «Ахмату» (0:1).
- Команда второй тур подряд упустила возможность обогнать лидирующий «Зенит».
- Южанам осталось сыграть со «Спартаком», «Сочи» и «Динамо».