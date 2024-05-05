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    • Сафонов одним словом описал шансы «Краснодара» на чемпионство

    Сафонов одним словом описал шансы «Краснодара» на чемпионство

    Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопросы о чемпионской гонке в РПЛ.

    – Какой настрой на следующие матчи?

    – Победить.

    – Все так же – три финала?

    – Вы сами все знаете. Наша задача выходить и побеждать в каждом матче. Иногда получается, иногда нет. Сегодня не получилось. Вопросы к нашим футболистам есть, но не совсем.

    – Шансы на чемпионство остаются?

    Математические да.

    – Не выиграть чемпионство критично или в случае серебра сезон тоже можно занести в актив?

    – Тяжело сказать. Если перед сезоном нам сказали бы, что будет удовлетворительным результатом войти в тройку, я думаю, что многие согласились бы.

    Понятно, что хочется максимума. Но мы имеем то, что имеем. Нужно выходить и побеждать в оставшихся матчах.

    • «Краснодар» в субботу дома проиграл «Ахмату» (0:1).
    • Команда второй тур подряд упустила возможность обогнать лидирующий «Зенит».
    • Южанам осталось сыграть со «Спартаком», «Сочи» и «Динамо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1714912524
    ...сказал бы прямо:"Всё зависит от Зенита и Динамо, а мы, как получится"...
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    Иван Петров 1986
    1714917475
    Да вам запретили уже бороться. Даже тренера заменили. А ты все балаболишь.
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    Январь 59
    1714924756
    Четвертое место - вот ваш конец сезона. Команда в полном составе демонстрирует полнейшее безобразие с самого начала второй части турнира. Ничья с Рубином, поражение от команд Ростов и Химки- это было начало краха. Затем 20 дней перерыва и вроде всё устаканилось. Однако последние туры показывают абсолютную несостоятельность команды. Вчера первый тайм показал, что вы совсем не хотите созидать, просто бегали по полю как будто вы должны набегать побольше километров. Исполняя удары по воротам старались бить нежно в руки вратарю. К моему великому сожалению , этот состав летом нужно распродавать. Начинать можно с легионеров и заканчивать Сперцяном, Кривцовым, Волковым. Пожалуй только Олусегун и Черников имеют право остаться. Всё остальное начинать
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