Личка объяснил возвращение Лещука в состав «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему вратарь Игорь Лещук вернулся в стартовый состав.

Голкипер вышел в основе на сегодняшний матч с «Сочи»,

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лещук не играл с 7 апреля, когда допустил 2 результативные ошибки в дерби со «Спартаком» (1:2).

«После шести-семи игр, которые провел Шунин, поговорили с тренерами вратарей и приняли решение, что хороший момент дать шанс Лещуку.

Он может показать, что те две ошибки в матче со «Спартаком» остались позади и он что может конкурировать с Шуниным», – объяснил Личка.