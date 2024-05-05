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    Личка объяснил возвращение Лещука в состав «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему вратарь Игорь Лещук вернулся в стартовый состав.

    • Голкипер вышел в основе на сегодняшний матч с «Сочи»,
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Лещук не играл с 7 апреля, когда допустил 2 результативные ошибки в дерби со «Спартаком» (1:2).

    «После шести-семи игр, которые провел Шунин, поговорили с тренерами вратарей и приняли решение, что хороший момент дать шанс Лещуку.

    Он может показать, что те две ошибки в матче со «Спартаком» остались позади и он что может конкурировать с Шуниным», – объяснил Личка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Legion-o
    1714918915
    Лещуку дали еще один шанс окончательно похоронить Динамо!
    Ответить
    ...уефан
    1714920241
    ...чуток налички для тренера Лички)...
    Ответить
    The only one
    1714933909
    Динамо нужен вратарь. Шунин, Лещук не тянут на экстра класс.
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