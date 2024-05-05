Личка объяснил возвращение Лещука в состав «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему вратарь Игорь Лещук вернулся в стартовый состав.
- Голкипер вышел в основе на сегодняшний матч с «Сочи»,
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Лещук не играл с 7 апреля, когда допустил 2 результативные ошибки в дерби со «Спартаком» (1:2).
«После шести-семи игр, которые провел Шунин, поговорили с тренерами вратарей и приняли решение, что хороший момент дать шанс Лещуку.
Он может показать, что те две ошибки в матче со «Спартаком» остались позади и он что может конкурировать с Шуниным», – объяснил Личка.