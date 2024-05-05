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    Дзюбу призвали покинуть РПЛ

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «Думаю, Дзюбе пора уйти из «Локомотива» и покинуть РПЛ. Наверное, лучше уйти в другую лигу, где ему будет проще играть. Артем многое сделал в российском футболе, был отличным нападающим и большим игроком в свое время. Но сейчас он уже не показывает прежний уровень», – сказал Камоцци.

    • Статистика 35-летнего Дзюбы в этом сезоне: 4+4 в 26 матчах.
    • В РПЛ форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 21 игре.
    • Его контракт с «Локо» истекает в июне и вряд ли будет продлен по инициативе клуба.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (10)
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    The only one
    1714898064
    Всё когда нибудь кончается...
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    aldo conte
    1714898398
    В июне получит статус свободного агента, перейдёт в одну из команд РПЛ, балансирующей между РПЛ и пердивом, и как минимум еще сезон поиграет в высшем российском дивизионе.
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    Suvorov71
    1714898516
    Видимо пора на покой, но сколько он сделал для помойки только один Бог знает, он их тянул как мог, а за все это ....... ну помойные что взять, да, пора на покой Рукаку
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    sochi-2013
    1714898975
    Беда только в том, что его НЫНЕШНИЙ уровень, выше чем у многих молодых "звезд". Беда для РПЛ.
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    Алексей З
    1714900127
    Нуждается ли Дзюба в этих советах ? Отработает контракт , будут предложения поиграет , а "на нет и суда нет". Думаю с протянутой рукой и с просьбой : "возьмите меня ", ходить не будет и найдёт себе занятие.
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    ЗаЖиМ
    1714901549
    Но бум помнить его игры, как Зинедин Зидан отправил Англию домой, так Артём за 2 минуты обыграл Терек, не к ночи упомянутый)
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    Mirak92
    1714906604
    Дзюба такой сидит ,о Франчик призвал ,пойду шмотки собираю . Я никогда не понимал призывы вот такие
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    Vladimir-Shelepnev-google
    1714930748
    Кто такой Франко. Может хватит нам этих. Матч ТВ любит этот запад, наши комментаторы прямо балдеют на этих матчах. Пора их на Фронт отправить, пускай там орут.
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