Дзюбу призвали покинуть РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
«Думаю, Дзюбе пора уйти из «Локомотива» и покинуть РПЛ. Наверное, лучше уйти в другую лигу, где ему будет проще играть. Артем многое сделал в российском футболе, был отличным нападающим и большим игроком в свое время. Но сейчас он уже не показывает прежний уровень», – сказал Камоцци.
- Статистика 35-летнего Дзюбы в этом сезоне: 4+4 в 26 матчах.
- В РПЛ форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 21 игре.
- Его контракт с «Локо» истекает в июне и вряд ли будет продлен по инициативе клуба.