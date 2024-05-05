Дзюбу призвали покинуть РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Думаю, Дзюбе пора уйти из «Локомотива» и покинуть РПЛ. Наверное, лучше уйти в другую лигу, где ему будет проще играть. Артем многое сделал в российском футболе, был отличным нападающим и большим игроком в свое время. Но сейчас он уже не показывает прежний уровень», – сказал Камоцци.