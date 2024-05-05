На матче «Зенита» с «Факелом» поменяли судью

Рафаэль Шафеев не будет работать на игре 27-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Зенитом».

Изначально он числился ВАР-ассистентом, но позднее в состав судейской бригады внесли изменения.

Шафеева заменили на Алексея Амелина.