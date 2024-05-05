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    На матче «Зенита» с «Факелом» поменяли судью

    Рафаэль Шафеев не будет работать на игре 27-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Зенитом».

    Изначально он числился ВАР-ассистентом, но позднее в состав судейской бригады внесли изменения.

    Шафеева заменили на Алексея Амелина.

    • «Факел» примет «Зенит» в понедельник, 6 мая, в 18:00 мск.
    • Шафеева, вероятно, отстранили на неопределенный срок из-за его судейства во вчерашнем матче Первой лиги между «Родиной» и «Арсеналом» (1:1).
    • Арбитр засчитал спорный гол на 93-й минуте. Дмитрий Барков сравнял счет, подыграв себе левой рукой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (28)
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    Spartak_forv@
    1714915344
    Вот те на,вчера отсудил,сегодня отстранили,в мгновенье,а по другим рассматривают неделями,да ещё и не находят нарушений
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    Айболид
    1714915414
    Бл. , ключевая персона в матче ))) Но хрюкалам есть за что зацепиться и возмущённо повизжать .
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    Литейный 4 (returned)
    1714915692
    Косячники судьи на Зенит не нужны! Пусть хряков тащат нечестно. Гыгыгы
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1714916475
    Зенит должны судить хорошие судьи.
    Ответить
    Дубина
    1714916776
    Так газпрому что то не понравилось! Решили поменять на кого нужно! Позор дырявым! У них свои законы в газпром лиге!!
    Ответить
    Оксана-Карева-google
    1714917893
    Суки газовые...Поменяйте своё местонахождения-********
    Ответить
    Оксана-Карева-google
    1714921453
    Нахрен зенит...Не пишите про него...не интересно.Жду разбирательства УЕФА по поводу фармов и договорняков...Надеюсь это недоразумение коррупционное отправят в пятую лигу штата бразилии
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    Оксана-Карева-google
    1714921705
    Только в нашей лиги возможно существование полит-проекта...В любой другой стране загнобили бы это недоразумение и отправили в чемпионат двора
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    Айболид
    1714921941
    Свинота моих ожиданий не обманывает (ай молодца ). ))))))) Их прям хлебом не корми - дай подтвердить свою ущербность .))))))))))))))))))) От мала до велика ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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    paracetamol
    1714928486
    Шафеев - свистун вообще никакой, вот и поменяли!
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