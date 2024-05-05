На матче «Зенита» с «Факелом» поменяли судью

Рафаэль Шафеев не будет работать на игре 27-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Зенитом».
Изначально он числился ВАР-ассистентом, но позднее в состав судейской бригады внесли изменения.
Шафеева заменили на Алексея Амелина.
- «Факел» примет «Зенит» в понедельник, 6 мая, в 18:00 мск.
- Шафеева, вероятно, отстранили на неопределенный срок из-за его судейства во вчерашнем матче Первой лиги между «Родиной» и «Арсеналом» (1:1).
- Арбитр засчитал спорный гол на 93-й минуте. Дмитрий Барков сравнял счет, подыграв себе левой рукой.