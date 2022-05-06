Главные новости дня. «Црвена Звезда» интересуется Дзюбой, «Челси» могут исключить из АПЛ

Шварц может возглавить «Герту»

АИК не будет выкупать Ларссона у «Спартака» («РБ Спорт»)

Агаларовым зимой интересовался «Ньюкасл» (Sport24)

Матюнин обвинил Хачатурянца в поддержке «Крыльев Советов» и призвал отправить главу РПЛ и членов ЭСК на полиграф

Дзюба может уйти из «Зенита» из-за недовольства игровым временем и конфликта с Геничем. Интерес к нему проявляет «Црвена Звезда»

«Химки» объявили об уходе Габулова с поста генерального директора. Его могут отстранить от футбола

Все легионеры «Зенита» планируют остаться в клубе. Петербуржцы ведут поиск нового вратаря

«Челси» могут исключить из АПЛ, если Абрамович не продаст клуб до 8 июня

Крал не хочет возвращаться из «Вест Хэма» в «Спартак»

Определились финальные пары Лиги Европы и Лиги конференций