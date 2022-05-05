Крал не хочет возвращаться из «Вест Хэма» в «Спартак»

Будущее полузащитника Алекса Крала в «Спартаке» находится под вопросом.

23-летний футболист не хочет возвращаться в московский клуб из аренды в «Вест Хэме».

Хавбек предпочитает остаться в Европе, один из вариантов – чемпионат Чехии.

«Спартак» в 2019 году заплатил за Крала 12 миллионов евро.

У «Вест Хэма» есть право выкупа чеха за 14 миллионов.

В составе английской команды он провел 6 матчей (255 минут).

Игрок не выходит на поле с 5 февраля.

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