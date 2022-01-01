Крал не хочет возвращаться из «Вест Хэма» в «Спартак»

Эта туфта большой обман, неужели в россии так все плохо с селекцией? Этот крал это дичь..
Будущее полузащитника Алекса Крала в «Спартаке» находится под вопросом.
23-летний футболист не хочет возвращаться в московский клуб из аренды в «Вест Хэме».
Хавбек предпочитает остаться в Европе, один из вариантов – чемпионат Чехии.
- «Спартак» в 2019 году заплатил за Крала 12 миллионов евро.
- У «Вест Хэма» есть право выкупа чеха за 14 миллионов.
- В составе английской команды он провел 6 матчей (255 минут).
- Игрок не выходит на поле с 5 февраля.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?