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Крал не хочет возвращаться из «Вест Хэма» в «Спартак»

Будущее полузащитника Алекса Крала в «Спартаке» находится под вопросом.

23-летний футболист не хочет возвращаться в московский клуб из аренды в «Вест Хэме».

Хавбек предпочитает остаться в Европе, один из вариантов – чемпионат Чехии.

  • «Спартак» в 2019 году заплатил за Крала 12 миллионов евро.
  • У «Вест Хэма» есть право выкупа чеха за 14 миллионов.
  • В составе английской команды он провел 6 матчей (255 минут).
  • Игрок не выходит на поле с 5 февраля.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии9
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    Рейтинг: +976

    mama1991 28 минут назад

    Эта туфта большой обман, неужели в россии так все плохо с селекцией? Этот крал это дичь..

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    Рейтинг: +589

    Suvorov51 53 минуты назад

    Да кто его покупал за такие деньги. в гейропе он некудышка. да и в Спартаке он не нужен продайте его бомжатнику там будет играть у Буланова. тот ведь великий тренер не одного шемпиньона воспитал

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    Рейтинг: +11363

    Вомбат > Suvorov51 17 минут назад

    Конечно продайте. Бомжатник спит и видит как бы заплатить за Клару 14 миллионов евро. Или сколько там Спартаку надо? 16? Бомжи хоть 60 заплатят. Они же лохи! Всяких там никчемных Клаудиньо с Сантосами и Барриосами покупают, а значит и Клару с кораллами купят. За любую цену. Чтобы играла она, красно-белая, у Болванова в Зените-2.

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    Рейтинг: +63337

    portero 1 час назад

    Не нужен он нагличанам...

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    Рейтинг: +31508

    VVM1964 1 час назад

    Продать за 14 лямов - отличный вариант !

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    Рейтинг: +6005

    Ганнибал Лектор 1 час назад

    Ну за 14 лямов лавочника молотобойцев точно никто не купит

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    Рейтинг: +1197

    Дубина 1 час назад

    Ну и сиди на лавке в гейропе)))

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    Рейтинг: +1890

    LOKOfanatik19 1 час назад

    В Спартак не хочу, но и в Англии ТЕБЯ не хотят, мертвечина.... вот Чехия другое дело)

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    Рейтинг: +63337

    portero > LOKOfanatik19 1 час назад

    Там денег то меньше будет намного...

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