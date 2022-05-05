Габулова могут отстранить от футбола за заход в судейскую. Это одна из причин ухода из «Химок»

Экс-гендиректору «Химок» Владимиру Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности.
- После матча против «Уфы» (1:1) функционер зашел в судейскую комнату, где эмоционально обсуждал с рефери спорные моменты.
- КДК может наказать «Химки» матчем без зрителей или игрой на нейтральном поле за поведение Габулова.
- Сегодня Габулов покинул пост гендиректора клуба.
По информации «Чемпионата», возможное отстранение – одна из причин, по которой Габулов покинул «Химки».
Вопрос об отстранении Габулова от футбола будет рассмотрен на заседании КДК РФС в пятницу, 6 мая.
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Источник: «Чемпионат»