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Габулова могут отстранить от футбола за заход в судейскую. Это одна из причин ухода из «Химок»

Экс-гендиректору «Химок» Владимиру Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности.

  • После матча против «Уфы» (1:1) функционер зашел в судейскую комнату, где эмоционально обсуждал с рефери спорные моменты.
  • КДК может наказать «Химки» матчем без зрителей или игрой на нейтральном поле за поведение Габулова.
  • Сегодня Габулов покинул пост гендиректора клуба.

По информации «Чемпионата», возможное отстранение – одна из причин, по которой Габулов покинул «Химки».

Вопрос об отстранении Габулова от футбола будет рассмотрен на заседании КДК РФС в пятницу, 6 мая.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +370

    (Меня за банили) 58 минут назад

    Это все понятно. Что там с полиграфом для Хачатурянца и всяких там Дюковых?

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