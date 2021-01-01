Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

«Химки» объявили об уходе Габулова с поста генерального директора

Владимир Габулов покинул пост генерального директора «Химок» по собственному желанию, сообщает пресс-служба клуба.

Имя нового гендиректора подмосковного клуба будет объявлено в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что КДК РФС может наказать «Химки» матчем без зрителей за поведение Габулова после матча 27-го тура против «Уфы» (1:1). Функционер зашел в судейскую комнату, где эмоционально обсуждал с рефери спорные моменты.

  • Габулов работал в «Химках» с декабря 2021 года.
  • Команда идет на 12-м месте в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Терюшков: «Габулов попросил отпустить его из «Химок». Тяжелое и неожиданное решение»
Семак: «Крицюк и Ловрен не сыграют с «Химками». Караваев рвется на поле, но будет восстанавливаться до конца сезона» 2
«Химки» могут организовать чемпионский коридор для «Зенита» 5
Источник: сайт «Химок»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:07
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +16106

    paracetamol 2 минуты назад

    Давно пора!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22441

    JTherry 26 минут назад

    заскочил в судейскую - и вот вам результат...)

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11