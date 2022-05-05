«Химки» объявили об уходе Габулова с поста генерального директора

Владимир Габулов покинул пост генерального директора «Химок» по собственному желанию, сообщает пресс-служба клуба.

Имя нового гендиректора подмосковного клуба будет объявлено в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что КДК РФС может наказать «Химки» матчем без зрителей за поведение Габулова после матча 27-го тура против «Уфы» (1:1). Функционер зашел в судейскую комнату, где эмоционально обсуждал с рефери спорные моменты.

Габулов работал в «Химках» с декабря 2021 года.

Команда идет на 12-м месте в РПЛ.

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