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  • «Химки» объявили об уходе Габулова с поста генерального директора

«Химки» объявили об уходе Габулова с поста генерального директора

5 мая 2022, 17:07
7

Владимир Габулов покинул пост генерального директора «Химок» по собственному желанию, сообщает пресс-служба клуба.

Имя нового гендиректора подмосковного клуба будет объявлено в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что КДК РФС может наказать «Химки» матчем без зрителей за поведение Габулова после матча 27-го тура против «Уфы» (1:1). Функционер зашел в судейскую комнату, где эмоционально обсуждал с рефери спорные моменты.

  • Габулов работал в «Химках» с декабря 2021 года.
  • Команда идет на 12-м месте в РПЛ.

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Источник: сайт «Химок»
Россия. Премьер-лига Химки Габулов Владимир
Комментарии (7)
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JTherry
1651760304
заскочил в судейскую - и вот вам результат...)
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paracetamol
1651761743
Давно пора!
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САДЫЧОК
1651762513
Правильно ! Это , что за гопник такой !
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Беспонтий
1651763362
проделки юрана
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ilichkadr
1651765037
Вот интересно, кто Габулова изначально двигал в генеральные? Ведь не вооруженным взглядом видно, что руководитель с него никакущий.
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Artemka444
1651766597
В Локо и Химкам бардадель полный с этими генеральными!!!!!!
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Ганнибал Лектор
1651772668
К лысому Стасу, в Ференцварош, штатным мангальщиком
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