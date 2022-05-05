«Зенит» составил шорт-лист из вратарей. В нем Хайкин, голкиперы из РПЛ, ФНЛ и Белоруссии

«Зенит» ведет поиски нового вратаря.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист клуба из Петербурга входят Илья Лантратов («Химки»), Денис Адамов («Сочи») и Иван Ломаев («Крылья Советов»).

«Селекционеры «Зенита» следят не только за вратарями РПЛ, фамилии которых активно муссируются в прессе, но и за Хайкиным, голкиперами из ФНЛ и Белоруссии – иными словами, в клубе составлен соответствующий шорт-лист.

Впрочем, далеко не факт, что после отстранения от еврокубков укрепление вратарской позиции станет приоритетом. На сегодняшний день Кержаков, Крицюк и Одоевский остаются в «Зените». Вот это действительно так», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

«Зенит» пока не продлил контракты с Кержаковым и Крицюком.

Соглашения с вратарями истекают летом.

«Зенит» выиграл РПЛ за 3 тура до конца сезона.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?