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«Зенит» составил шорт-лист из вратарей. В нем Хайкин, голкиперы из РПЛ, ФНЛ и Белоруссии

«Зенит» ведет поиски нового вратаря.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист клуба из Петербурга входят Илья Лантратов («Химки»), Денис Адамов («Сочи») и Иван Ломаев («Крылья Советов»).

«Селекционеры «Зенита» следят не только за вратарями РПЛ, фамилии которых активно муссируются в прессе, но и за Хайкиным, голкиперами из ФНЛ и Белоруссии – иными словами, в клубе составлен соответствующий шорт-лист.

Впрочем, далеко не факт, что после отстранения от еврокубков укрепление вратарской позиции станет приоритетом. На сегодняшний день Кержаков, Крицюк и Одоевский остаются в «Зените». Вот это действительно так», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

  • «Зенит» пока не продлил контракты с Кержаковым и Крицюком.
  • Соглашения с вратарями истекают летом.
  • «Зенит» выиграл РПЛ за 3 тура до конца сезона.

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии4
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    Рейтинг: +63334

    portero 37 минут назад

    Ооо не зря я про Хайкина ляпнул, что его там не хватает...

    0
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    Рейтинг: +16659

    Garrincha58 1 час назад

    Буффон ждёт не дождётся приглашения он хочет поиграть до 50 лет

    1
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    Рейтинг: +1935

    Беспонтий 1 час назад

    синий белый голубой
    выбирай себе любой

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +1195

    Дубина > Беспонтий 1 час назад

    Бледно голубой)))

    0
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