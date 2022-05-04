У «Зенита» будет новый вратарь летом. Выбирают между Лантратовым, Адамовым и Ломаевым

«Зенит» купит нового вратаря летом, сообщает «Чемпионат».

По окончании сезона у петербургского клуба заканчиваются контракты со Станиславом Крицюком и Михаилом Кержаковым. В «Зените» сомневаются в продлении соглашений с обоими голкиперами.

В контракте Крицюка есть опция продления на сезон, однако вратарь не выполнил условия автоматической пролонгации.

Из-за ситуации с Кержаковым и Крицюком «Зенит» решил купить нового вратаря. У клуба есть три кандидата: Илья Лантратов («Химки»), Денис Адамов («Сочи») и Иван Ломаев («Крылья Советов»).

«Зенит» выиграл РПЛ за 3 тура до конца сезона.

Клуб из Петербурга стал чемпионом в четвертый раз подряд.

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