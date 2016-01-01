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У «Зенита» будет новый вратарь летом. Выбирают между Лантратовым, Адамовым и Ломаевым

«Зенит» купит нового вратаря летом, сообщает «Чемпионат».

По окончании сезона у петербургского клуба заканчиваются контракты со Станиславом Крицюком и Михаилом Кержаковым. В «Зените» сомневаются в продлении соглашений с обоими голкиперами.

В контракте Крицюка есть опция продления на сезон, однако вратарь не выполнил условия автоматической пролонгации.

Из-за ситуации с Кержаковым и Крицюком «Зенит» решил купить нового вратаря. У клуба есть три кандидата: Илья Лантратов («Химки»), Денис Адамов («Сочи») и Иван Ломаев («Крылья Советов»).

  • «Зенит» выиграл РПЛ за 3 тура до конца сезона.
  • Клуб из Петербурга стал чемпионом в четвертый раз подряд.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +432

    SpartakMoskwa 38 секунд назад

    За 20 лямов Худякова отдадим

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    Рейтинг: +215

    Slavan62 6 минут назад

    Одоевский + Ломаев. это наверное лучший бы вариант. Надо наигрывать пока Европой не пахнет

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    Рейтинг: +1136

    Argon 40 минут назад

    Дзюбу ставьте. Он рукастый.

    1
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    Рейтинг: +14737

    ilichkadr 48 минут назад

    Одоевского надо наигрывать.

    1
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    Рейтинг: +7308

    R_a_i_n 58 минут назад

    Ставьте Зюбу. Команда перестанет пропускать вообще, ибо наказание...

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    Рейтинг: +14221

    Barmaleushka 1 час назад

    Лантратов , однозначно .

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    Рейтинг: +2486

    acor94 1 час назад

    Берите Ломаева в основу и Крицука продлить для подмены (не зря же столько бабла отдали за него).

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    Рейтинг: +1898

    Беспонтий 1 час назад

    кузяева ставьте
    не подведёт

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