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  • У «Зенита» будет новый вратарь летом. Выбирают между Лантратовым, Адамовым и Ломаевым

У «Зенита» будет новый вратарь летом. Выбирают между Лантратовым, Адамовым и Ломаевым

4 мая 2022, 14:16
15

«Зенит» купит нового вратаря летом, сообщает «Чемпионат».

По окончании сезона у петербургского клуба заканчиваются контракты со Станиславом Крицюком и Михаилом Кержаковым. В «Зените» сомневаются в продлении соглашений с обоими голкиперами.

В контракте Крицюка есть опция продления на сезон, однако вратарь не выполнил условия автоматической пролонгации.

Из-за ситуации с Кержаковым и Крицюком «Зенит» решил купить нового вратаря. У клуба есть три кандидата: Илья Лантратов («Химки»), Денис Адамов («Сочи») и Иван Ломаев («Крылья Советов»).

  • «Зенит» выиграл РПЛ за 3 тура до конца сезона.
  • Клуб из Петербурга стал чемпионом в четвертый раз подряд.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Лантратов Илья Адамов Денис Ломаев Иван
Комментарии (15)
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Беспонтий
1651663609
кузяева ставьте не подведёт
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acor94
1651663793
Берите Ломаева в основу и Крицука продлить для подмены (не зря же столько бабла отдали за него).
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R_a_i_n
1651665626
Ставьте Зюбу. Команда перестанет пропускать вообще, ибо наказание...
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ilichkadr
1651666231
Одоевского надо наигрывать.
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Argon
1651666682
Дзюбу ставьте. Он рукастый.
Ответить
qawzsexdr
1651669438
Семак сыкло, боиться Одоевского в деле испробовать.
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ySS
1651669619
Все очень неплохие воротчики, как справятся в новой команде, увидим. А так, скорее всего, междусобойчик с с..ми
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Давид59
1651669670
А я бы лучше Сафонова пригласил
Ответить
portero
1651670056
Может и не будет, Хайкина забыли ещё...
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Lenin26
1651671679
Ломаев самый перспективный среди них,да и пластикой он очень сильно выделяется.
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