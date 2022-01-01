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Матюнин обвинил Хачатурянца в поддержке «Крыльев Советов» и призвал отправить главу РПЛ и членов ЭСК на полиграф

Опубликовано второе письмо арбитра Алексея Матюнина к президенту РФС Александру Дюкову, в котором судья призвал отправить на полиграф президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

  • 24 апреля судья обслуживал матч «Химки»«Крылья Советов» (4:1).
  • ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.
  • Хачатурянц раскритиковал работу арбитров и заявил, что «очередные санкции в отношении судей неизбежны». Позже он назвал это интервью «фейком».
  • Матюнин прошел проверку на детекторе лжи в РФС.

«Уважаемый Александр Валерьевич! 24 апреля 2022 года я обслуживал в качестве главного судьи матч РПЛ «Химки» – «Крылья Советов».

Президент РПЛ Хачатурянц через непродолжительное время после матча публично озвучил следующее: «Не меньше безобразие было и в матче «Химки» – «Крылья Советов». Очень много ошибок. На следующей неделе после заседания ЭСК буду собирать экстренное собрание всех судей. Боюсь, что очередные санкции в отношении судей неизбежны. Я лично займусь решением данной проблемы!»

Таким образом есть основания полагать, что решение ЭСК, которым было признано якобы совершение мной двух ошибок в указанном матче, выносилось под давлением, особенно с учeтом того, что при принятии соответствующих решений я руководствовался прямыми указаниями судейского комитета РФС.

Более того, после указанных событий меня ещe и проверяли с использованием полиграфа.

Также указанный вывод подтверждает то, что по разного рода слухам, г-н Хачатурянц и исполняющий обязанности главы Департамента судейства Каманцев П.Ю. курируют команду «Крылья Советов».

На основании изложенного с целью проверки указанных слухов, а также с целью установления, насколько добровольным было решение экспертно-судейской комиссии РФС в отношении моей работы на указанном матче, прошу провести внутреннее разбирательство.

В связи с данным разбирательством прошу предложить Хачатурянцу А.Р., Каманцеву П.Ю., а также членам ЭСК РФС Зуеву С.В., Гвардису А.., Иванову Н.В., Левникову Н.В., Фурсе С.В. пройти проверку с использованием полиграфа», – написал Матюнин.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Сегодня, 13:57
Комментарии12
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    Рейтинг: +124

    КСин 15 минут назад

    Ну его торкнуло, получил денег от химиков и наезжает на Хача.

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    Рейтинг: +14756

    ilichkadr 33 минуты назад

    Ай, да молодца Матюнин! Разворошил дерьмо, теперь зашевелятся черви.

    0
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    Рейтинг: +238

    сoсoк пopoсячий > ilichkadr 29 минут назад

    Ага, жаль Вилков не додумался так сделать, а то бы вы за 15 туров до финиша были бы чемпионами

    0
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    ...
    Рейтинг: +14756

    ilichkadr > сoсoк пopoсячий 25 минут назад

    Не, надо хотя бы за 20 туров до финиша, а то на 2-ой круг не выходить как-то не серьёзно.

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    Рейтинг: +10056

    Alekxei Z. 45 минут назад

    Написано всё верно, только вот Человеку из Газпрома жаловаться на.....
    Человека из Газпрома.
    Вам же всем Зарема популярно объяснила о гегемонии корпорации над футболом в России. Что непонятно ?

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    Рейтинг: +10056

    Alekxei Z. 54 минуты назад

    " Не меньше безобразие было и в матче Химки- КС ..."
    Хачатурянц , а где ещё ???
    Почему все "косяки" в туре повесили на Матюнина ?
    Гнев начальника РПЛ вызвало судейство Мешкова ( Ростов-Спартак ), "беспределом" назвал его работу, но на ЭСК почему-то только Матюнина полоскали.
    "Товарищи" из Газпрома влияют на Хачатурянца, государство в государстве.
    P/S. Решения Матюнина были правильными, ни за что страдает.
    Дюков тоже из Газпрома , так что против ветра ссать.

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    Рейтинг: +166

    FCSpartakM > Alekxei Z. 49 минут назад

    Спартак не подавал жалобу на судейство, поэтому не проверяли работу мешка

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    Рейтинг: +10056

    Alekxei Z. > FCSpartakM 41 минуту назад

    Слово не воробей, назвал "беспределом " так организуй рассмотрение .

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    Рейтинг: +238

    сoсoк пopoсячий > Alekxei Z. 31 минуту назад

    е:банат крючкохвостый, значит судейство в матче с Арсеналом или ЦСКА
    тебя полностью устроило ?

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    Рейтинг: +368

    (Меня за банили) 57 минут назад

    Ну логика в этом есть. Если судью можно на полиграф отправлять, то чем отличается президент Хачатурянц? Да и вообще все руководство высшее туда отправить.

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    Рейтинг: +2835

    Enter2006 1 час назад

    Всё верно написал. Пусть тоже пройдут полиграф, если всё по честному - не убудет.

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    Рейтинг: +16105

    paracetamol 1 час назад

    Всю шайку надо гнать взяточников: и Хачиктрянца, и Левникова, и Гвардиса, и Фурсу... Эти только разлагают молодых судей и больше ничего!

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