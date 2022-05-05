Матюнин обвинил Хачатурянца в поддержке «Крыльев Советов» и призвал отправить главу РПЛ и членов ЭСК на полиграф

Опубликовано второе письмо арбитра Алексея Матюнина к президенту РФС Александру Дюкову, в котором судья призвал отправить на полиграф президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

24 апреля судья обслуживал матч «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

Хачатурянц раскритиковал работу арбитров и заявил, что «очередные санкции в отношении судей неизбежны». Позже он назвал это интервью «фейком».

Матюнин прошел проверку на детекторе лжи в РФС.

«Уважаемый Александр Валерьевич! 24 апреля 2022 года я обслуживал в качестве главного судьи матч РПЛ «Химки» – «Крылья Советов».

Президент РПЛ Хачатурянц через непродолжительное время после матча публично озвучил следующее: «Не меньше безобразие было и в матче «Химки» – «Крылья Советов». Очень много ошибок. На следующей неделе после заседания ЭСК буду собирать экстренное собрание всех судей. Боюсь, что очередные санкции в отношении судей неизбежны. Я лично займусь решением данной проблемы!»

Таким образом есть основания полагать, что решение ЭСК, которым было признано якобы совершение мной двух ошибок в указанном матче, выносилось под давлением, особенно с учeтом того, что при принятии соответствующих решений я руководствовался прямыми указаниями судейского комитета РФС.

Более того, после указанных событий меня ещe и проверяли с использованием полиграфа.

Также указанный вывод подтверждает то, что по разного рода слухам, г-н Хачатурянц и исполняющий обязанности главы Департамента судейства Каманцев П.Ю. курируют команду «Крылья Советов».

На основании изложенного с целью проверки указанных слухов, а также с целью установления, насколько добровольным было решение экспертно-судейской комиссии РФС в отношении моей работы на указанном матче, прошу провести внутреннее разбирательство.

В связи с данным разбирательством прошу предложить Хачатурянцу А.Р., Каманцеву П.Ю., а также членам ЭСК РФС Зуеву С.В., Гвардису А.., Иванову Н.В., Левникову Н.В., Фурсе С.В. пройти проверку с использованием полиграфа», – написал Матюнин.

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