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  • Матюнин обвинил Хачатурянца в поддержке «Крыльев Советов» и призвал отправить главу РПЛ и членов ЭСК на полиграф

Матюнин обвинил Хачатурянца в поддержке «Крыльев Советов» и призвал отправить главу РПЛ и членов ЭСК на полиграф

5 мая 2022, 13:57
13

Опубликовано второе письмо арбитра Алексея Матюнина к президенту РФС Александру Дюкову, в котором судья призвал отправить на полиграф президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

  • 24 апреля судья обслуживал матч «Химки»«Крылья Советов» (4:1).
  • ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.
  • Хачатурянц раскритиковал работу арбитров и заявил, что «очередные санкции в отношении судей неизбежны». Позже он назвал это интервью «фейком».
  • Матюнин прошел проверку на детекторе лжи в РФС.

«Уважаемый Александр Валерьевич! 24 апреля 2022 года я обслуживал в качестве главного судьи матч РПЛ «Химки» – «Крылья Советов».

Президент РПЛ Хачатурянц через непродолжительное время после матча публично озвучил следующее: «Не меньше безобразие было и в матче «Химки» – «Крылья Советов». Очень много ошибок. На следующей неделе после заседания ЭСК буду собирать экстренное собрание всех судей. Боюсь, что очередные санкции в отношении судей неизбежны. Я лично займусь решением данной проблемы!»

Таким образом есть основания полагать, что решение ЭСК, которым было признано якобы совершение мной двух ошибок в указанном матче, выносилось под давлением, особенно с учeтом того, что при принятии соответствующих решений я руководствовался прямыми указаниями судейского комитета РФС.

Более того, после указанных событий меня ещe и проверяли с использованием полиграфа.

Также указанный вывод подтверждает то, что по разного рода слухам, г-н Хачатурянц и исполняющий обязанности главы Департамента судейства Каманцев П.Ю. курируют команду «Крылья Советов».

На основании изложенного с целью проверки указанных слухов, а также с целью установления, насколько добровольным было решение экспертно-судейской комиссии РФС в отношении моей работы на указанном матче, прошу провести внутреннее разбирательство.

В связи с данным разбирательством прошу предложить Хачатурянцу А.Р., Каманцеву П.Ю., а также членам ЭСК РФС Зуеву С.В., Гвардису А.., Иванову Н.В., Левникову Н.В., Фурсе С.В. пройти проверку с использованием полиграфа», – написал Матюнин.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Хачатурянц Ашот Матюнин Алексей
Комментарии (13)
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paracetamol
1651749071
Всю шайку надо гнать взяточников: и Хачиктрянца, и Левникова, и Гвардиса, и Фурсу... Эти только разлагают молодых судей и больше ничего!
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Enter2006
1651749087
Всё верно написал. Пусть тоже пройдут полиграф, если всё по честному - не убудет.
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(Меня за банили)
1651749554
Ну логика в этом есть. Если судью можно на полиграф отправлять, то чем отличается президент Хачатурянц? Да и вообще все руководство высшее туда отправить.
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ilichkadr
1651750972
Ай, да молодца Матюнин! Разворошил дерьмо, теперь зашевелятся черви.
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КСин
1651752076
Ну его торкнуло, получил денег от химиков и наезжает на Хача.
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JTherry
1651755624
надо Дюк-оффа и Хачатурянца на полиграф отправить, тогда, может, узнаем много интересного про липовые "кабинетные" чемпиёнства бомжей, про заказчиков судейских скандалов...)) хотя это и так не "бином Ньютона"...
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NewLife
1651759809
Бешеная собака кусает свой хвост)
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