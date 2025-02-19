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Тренер «Хоффенхайма» мотивировал игроков с дилдо в руке

В Германии обсуждают странный поступок главного тренера «Хоффенхайма» Кристиана Илцера.

48-летний специалист в преддверии декабрьского домашнего матча с «Фрайбургом» (1:1) произносил мотивационную речь с дилдо в руке. При этом он был одет в поварской колпак и фартук.

Илцер продемонстрировал футболистам фаллоимитатор, когда говорил про мужественность.

«Вы должны быть такими же твердыми, как этот дилдо», – подчеркнул тренер.

Игроки «Хоффенхайма» были удивлены происходящим.

  • Илцер возглавляет команду с ноября 2024 года.
  • «Хоффенхайм» идет на 15-м месте в Бундеслиге.

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Источник: Bild

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19.02.2025 16:16
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Комментарии (4)
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Spartak_forv@
1739973848
«Внести флюгегехаймен!»
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Тинез Розоп
1739974080
С Азмункой в Германии пересекался наверное)…
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k611
1739980002
Вот оно чо Михалыч...
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