Тренер «Хоффенхайма» мотивировал игроков с дилдо в руке

В Германии обсуждают странный поступок главного тренера «Хоффенхайма» Кристиана Илцера.
48-летний специалист в преддверии декабрьского домашнего матча с «Фрайбургом» (1:1) произносил мотивационную речь с дилдо в руке. При этом он был одет в поварской колпак и фартук.
Илцер продемонстрировал футболистам фаллоимитатор, когда говорил про мужественность.
«Вы должны быть такими же твердыми, как этот дилдо», – подчеркнул тренер.
Игроки «Хоффенхайма» были удивлены происходящим.
- Илцер возглавляет команду с ноября 2024 года.
- «Хоффенхайм» идет на 15-м месте в Бундеслиге.