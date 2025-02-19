Тренер «Хоффенхайма» мотивировал игроков с дилдо в руке

В Германии обсуждают странный поступок главного тренера «Хоффенхайма» Кристиана Илцера.

48-летний специалист в преддверии декабрьского домашнего матча с «Фрайбургом» (1:1) произносил мотивационную речь с дилдо в руке. При этом он был одет в поварской колпак и фартук.

Илцер продемонстрировал футболистам фаллоимитатор, когда говорил про мужественность.

«Вы должны быть такими же твердыми, как этот дилдо», – подчеркнул тренер.

Игроки «Хоффенхайма» были удивлены происходящим.