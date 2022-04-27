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  • ЭСК: Матюнин в матче с «Химками» ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» и засчитал гол в их ворота

ЭСК: Матюнин в матче с «Химками» ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» и засчитал гол в их ворота

27 апреля 2022, 12:30
10

Главный арбитр матча 26-го тура РПЛ «Химки» – «Крылья Советов» (4:1) Алексей Матюнин допустил две ошибки, как постановила экспертно-судейская комиссия РФС. Обе – в пользу «Химок».

«1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, оснований для назначения 11-метрового удара было явно недостаточно, так как задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» Дениса Якубы за майку соперника не являлась препятствованием возможности продвижения атакующего игрока, который явно не имел шансов бороться за мяч по причине того, что мяч был направлен в другую зону штрафной площади.

2. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Крылья Советов» на 50-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Химки» Резиуан Мирзов в борьбе за позицию с игроком обороняющейся команды «Крылья Советов» Александром Коваленко задержал его за руку, тем самым, извлек выгоду из этой задержки для себя, в результате чего, забил гол в ворота соперников. По мнению всех членов комиссии, судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Крылья Советов», – пояснила комиссия.

  • Ошибочно назначенный пенальти реализовал Денис Глушаков.
  • «Крылья Советов» занимают в РПЛ 7-е место.
  • «Химки» идут в зоне переходных игр.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Химки Крылья Советов Матюнин Алексей
Комментарии (10)
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Solist345345
1651051956
И что меняет данная информация?
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sined1951
1651052132
С первым не согласен, вторая претензия правильная.
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Fusballer
1651053412
Ахаха) Ждём признаний ошибок в матче Ростов - Спартак.
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portero
1651054336
Петушков подкупил судеек..
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dimar
1651057434
"задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» Дениса Якубы за майку соперника не являлась препятствованием возможности продвижения атакующего игрока, который явно не имел шансов бороться за мяч по причине того, что мяч был направлен в другую зону штрафной площади."(с) Т.е. по логике членов, игрока без мяча можно хватать за все части амуниции?
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Enter2006
1651126391
ЭСК бредит? По первому случаю неоднократно видел пенали за подобное в других матчах, и что-то никто не возмущался. Какая разница куда был направлен мяч в штрафной, а вдруг заброс, хитрый маневр и пр. Пеналь оправдан, т.к. повторюсь ещё раз, подобных случаев была масса и никто не оспаривал пеналь. По второму случаю есть вопросы, да, но пусть сначала ЭСК сама в своих головах разберётся как правильно, задолбало, в одних играх это норм в других уже судья на полиграф вызывается.
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