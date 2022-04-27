ЭСК: Матюнин в матче с «Химками» ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» и засчитал гол в их ворота

Главный арбитр матча 26-го тура РПЛ «Химки» – «Крылья Советов» (4:1) Алексей Матюнин допустил две ошибки, как постановила экспертно-судейская комиссия РФС. Обе – в пользу «Химок».

«1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, оснований для назначения 11-метрового удара было явно недостаточно, так как задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» Дениса Якубы за майку соперника не являлась препятствованием возможности продвижения атакующего игрока, который явно не имел шансов бороться за мяч по причине того, что мяч был направлен в другую зону штрафной площади.

2. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Крылья Советов» на 50-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Химки» Резиуан Мирзов в борьбе за позицию с игроком обороняющейся команды «Крылья Советов» Александром Коваленко задержал его за руку, тем самым, извлек выгоду из этой задержки для себя, в результате чего, забил гол в ворота соперников. По мнению всех членов комиссии, судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Крылья Советов», – пояснила комиссия.

Ошибочно назначенный пенальти реализовал Денис Глушаков.

«Крылья Советов» занимают в РПЛ 7-е место.

«Химки» идут в зоне переходных игр.

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