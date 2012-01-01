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ЭСК: Матюнин в матче с «Химками» ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» и засчитал гол в их ворота

Главный арбитр матча 26-го тура РПЛ «Химки» – «Крылья Советов» (4:1) Алексей Матюнин допустил две ошибки, как постановила экспертно-судейская комиссия РФС. Обе – в пользу «Химок».

«1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, оснований для назначения 11-метрового удара было явно недостаточно, так как задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» Дениса Якубы за майку соперника не являлась препятствованием возможности продвижения атакующего игрока, который явно не имел шансов бороться за мяч по причине того, что мяч был направлен в другую зону штрафной площади.

2. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Крылья Советов» на 50-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Химки» Резиуан Мирзов в борьбе за позицию с игроком обороняющейся команды «Крылья Советов» Александром Коваленко задержал его за руку, тем самым, извлек выгоду из этой задержки для себя, в результате чего, забил гол в ворота соперников. По мнению всех членов комиссии, судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Крылья Советов», – пояснила комиссия.

  • Ошибочно назначенный пенальти реализовал Денис Глушаков.
  • «Крылья Советов» занимают в РПЛ 7-е место.
  • «Химки» идут в зоне переходных игр.

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Источник: РФС

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Комментарии9
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    Рейтинг: +62644

    portero 15 минут назад

    Петушков подкупил судеек..

    1
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    Рейтинг: +13259

    Fusballer 31 минуту назад

    Ахаха) Ждём признаний ошибок в матче Ростов - Спартак.

    2
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    Рейтинг: +7132

    vladik12 > Fusballer 26 минут назад

    "Спартак" не подавал в ЭСК, не будет никакого признания.

    0
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    Рейтинг: +13259

    Fusballer > vladik12 20 минут назад

    Да, жаль. Но тем не менее хотя бы неофициального.

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    Рейтинг: +10059

    Alekxei Z. 41 минуту назад

    Интересно , а КС сами подавали жалобу ?
    В раздевалке Якубе надо или в репу засадить , ну или просто штрафануть на хорошую сумму. Вот он зачем хватал за майку игрока Химок ?
    Интересно что он может ответить.
    Второй эпизод . Идёт борьба за выбор позиции, где и руки участвуют.Мужская силовая борьба.
    Не можешь? иди в балет.

    0
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    Рейтинг: +675

    sined1951 52 минуты назад

    С первым не согласен, вторая претензия правильная.

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    Рейтинг: +535

    Solist345345 55 минут назад

    И что меняет данная информация?

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    Рейтинг: +422

    чаппай > Solist345345 50 минут назад

    Для клубов ничего, а так - обучалка для судейского корпуса

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    Рейтинг: +17152

    Persona_non_Grata > чаппай 42 минуты назад

    Ну и чтобы понять квалификацию члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова , он не имеет претензий по судейству матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (((, а ГЛАВНОЕ показывает уровень наших судей !!!

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