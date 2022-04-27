«Бог есть». Широков – о вызове Матюнина и Шадыханова на полиграф

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал вызов арбитров Алексея Матюнина (главный) и Павла Шадыханова (VAR) на детектор лжи в РФС.
- В матче «Химки» – «Крылья Советов» (4:1) бригада дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.
- Матюнину и Шадыханову грозит длительное отстранение.
- Отказ от полиграфа станет поводом для дисквалификации.
«Если бы хоть кто-нибудь посмотрел видеозапись, то при подаче был явный офсайд у Тихого, то есть уже можно было не доводить дело до просмотра VAR на предмет назначения пенальти. Обоснование дать пенальти для меня противоречиво.
Санкции к Матюнину и Шадыханову? Бог есть. Мое личное мнение, что абсолютно заслуженно», — сказал Широков.
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Источник: «Спорт-Экспресс»