Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

«Бог есть». Широков – о вызове Матюнина и Шадыханова на полиграф

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал вызов арбитров Алексея Матюнина (главный) и Павла Шадыханова (VAR) на детектор лжи в РФС.

  • В матче «Химки»«Крылья Советов» (4:1) бригада дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.
  • Матюнину и Шадыханову грозит длительное отстранение.
  • Отказ от полиграфа станет поводом для дисквалификации.

«Если бы хоть кто-нибудь посмотрел видеозапись, то при подаче был явный офсайд у Тихого, то есть уже можно было не доводить дело до просмотра VAR на предмет назначения пенальти. Обоснование дать пенальти для меня противоречиво.

Санкции к Матюнину и Шадыханову? Бог есть. Мое личное мнение, что абсолютно заслуженно», — сказал Широков.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Корниленко: «Крылья Советов» возмущены работой Матюнина. Мы за честный футбол»
Судьи Матюнин и Шадыханов вызваны на детектор лжи. Они дважды ошиблись в пользу «Химок» в матче с «Крыльями Советов» («СЭ») 1
ЭСК: Матюнин в матче с «Химками» ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» и засчитал гол в их ворота 11
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:45
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +5978

    Ганнибал Лектор 7 минут назад

    Кто-то наверху решил, что химки должны остаться в РПЛ. Вот и всё

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +62645

    portero 1 час назад

    Причём здесь "бог"....

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11