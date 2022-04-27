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  • «Бог есть». Широков – о вызове Матюнина и Шадыханова на полиграф

«Бог есть». Широков – о вызове Матюнина и Шадыханова на полиграф

27 апреля 2022, 13:45
6

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал вызов арбитров Алексея Матюнина (главный) и Павла Шадыханова (VAR) на детектор лжи в РФС.

  • В матче «Химки»«Крылья Советов» (4:1) бригада дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.
  • Матюнину и Шадыханову грозит длительное отстранение.
  • Отказ от полиграфа станет поводом для дисквалификации.

«Если бы хоть кто-нибудь посмотрел видеозапись, то при подаче был явный офсайд у Тихого, то есть уже можно было не доводить дело до просмотра VAR на предмет назначения пенальти. Обоснование дать пенальти для меня противоречиво.

Санкции к Матюнину и Шадыханову? Бог есть. Мое личное мнение, что абсолютно заслуженно», — сказал Широков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Широков Роман Матюнин Алексей Шадыханов Павел
Комментарии (6)
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portero
1651058821
Причём здесь "бог"....
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Ганнибал Лектор
1651065199
Кто-то наверху решил, что химки должны остаться в РПЛ. Вот и всё
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Снег
1651070625
И тебе ещё воздастся: побываешь за решёткой ! Или обосрался и уже мячик не гоняешь, гадёныш?
Ответить
АлексМак
1651079349
правильно
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paracetamol
1651124921
Давно пора!
Ответить
Enter2006
1651126033
А избивать судей? Видимо для тебя "бога нет", иначе бы присел или минимум условка по УК если "заслуженно".
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