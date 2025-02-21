Тренер «Хоффенхайма» объяснил речь в раздевалке с дилдо в руке

Главный тренер «Хоффенхайма» Кристиан Илцер прокомментировал резонансный случай с его участием.

Тренер в декабре произносил мотивационную речь в раздевалке с дилдо в руке.

«Вы должны быть такими же твердыми, как этот дилдо», – говорил Илцер.

При этом он был одет в поварской колпак и фартук.

«Это нужно для разрушения шаблонов и формирования менталитета с целью расширения границ, которые человек устанавливает для себя.

Это не сработает, если вы будете следовать по простому, проторенному пути», – объяснил Илцер.