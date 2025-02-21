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  • Тренер «Хоффенхайма» объяснил речь в раздевалке с дилдо в руке

Тренер «Хоффенхайма» объяснил речь в раздевалке с дилдо в руке

Главный тренер «Хоффенхайма» Кристиан Илцер прокомментировал резонансный случай с его участием.

  • Тренер в декабре произносил мотивационную речь в раздевалке с дилдо в руке.
  • «Вы должны быть такими же твердыми, как этот дилдо», – говорил Илцер.
  • При этом он был одет в поварской колпак и фартук.

«Это нужно для разрушения шаблонов и формирования менталитета с целью расширения границ, которые человек устанавливает для себя.

Это не сработает, если вы будете следовать по простому, проторенному пути», – объяснил Илцер.

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Источник: Bild

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21.02.2025 23:50
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Комментарии (1)
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Октавиус
1740172242
расширение границ с помощью ***** - это каких-таких границ???
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