«Заднюю я не включал». Матюнин будет судиться с РФС из-за полиграфа

Судья Алексей Матюнин прокомментировал решение отозвать иск к «РБ Спорт». Он обвинял издание в ложной информации о провале им теста на полиграфе.

«Заднюю я не включал.

Журналистская деятельность должна быть направлена на объективное освещение информации. Однако в данном случае все было максимально искажено.

Нами был представлен результат добровольно сделанного полиграфа проведенного одновременно с полиграфом РФС и его выводы прямо противоположны. Более того нами представлено заключение на результаты полиграфа РФС, которое ставит под сомнение в принципе правильность проведенного исследования по заказу РФС.

Свою информацию мы представили суду и ответчикам, но поскольку ситуация продолжается, то дальнейшие суды будут уже с этими лицами.

В продолжении рассмотрения иска необходимости уже не было, так как всю необходимую информацию мы получили. Информация о том, что у журналистов был информатор, который не имел права делать выводы, так как лично не проводил процедуру, но истолковал полиграф как ему вздумалось», – сказал Матюнин.

Матюнин проходил проверку на полиграфе по итогам матча между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).

Сообщалось, что арбитр ложно ответил на 5 вопросов, а перед прохождением процедуры принял вещества, чтобы обмануть устройство.

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