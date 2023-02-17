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  • «Заднюю я не включал». Матюнин будет судиться с РФС из-за полиграфа

«Заднюю я не включал». Матюнин будет судиться с РФС из-за полиграфа

17 февраля 2023, 12:21
1

Судья Алексей Матюнин прокомментировал решение отозвать иск к «РБ Спорт». Он обвинял издание в ложной информации о провале им теста на полиграфе.

«Заднюю я не включал.

Журналистская деятельность должна быть направлена на объективное освещение информации. Однако в данном случае все было максимально искажено.

Нами был представлен результат добровольно сделанного полиграфа проведенного одновременно с полиграфом РФС и его выводы прямо противоположны. Более того нами представлено заключение на результаты полиграфа РФС, которое ставит под сомнение в принципе правильность проведенного исследования по заказу РФС.

Свою информацию мы представили суду и ответчикам, но поскольку ситуация продолжается, то дальнейшие суды будут уже с этими лицами.

В продолжении рассмотрения иска необходимости уже не было, так как всю необходимую информацию мы получили. Информация о том, что у журналистов был информатор, который не имел права делать выводы, так как лично не проводил процедуру, но истолковал полиграф как ему вздумалось», – сказал Матюнин.

  • Матюнин проходил проверку на полиграфе по итогам матча между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).
  • Сообщалось, что арбитр ложно ответил на 5 вопросов, а перед прохождением процедуры принял вещества, чтобы обмануть устройство.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Матюнин Алексей
Комментарии (1)
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ilichkadr
1676626577
Лёша, если бы все НЕ было максимально искажено, то за тебя на следующий день никто бы и не вспомнил. А так мусолят уже 10 месяцев и конца не видно.
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