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    «Заднюю я не включал». Матюнин будет судиться с РФС из-за полиграфа

    Судья Алексей Матюнин прокомментировал решение отозвать иск к «РБ Спорт». Он обвинял издание в ложной информации о провале им теста на полиграфе.

    «Заднюю я не включал.

    Журналистская деятельность должна быть направлена на объективное освещение информации. Однако в данном случае все было максимально искажено.

    Нами был представлен результат добровольно сделанного полиграфа проведенного одновременно с полиграфом РФС и его выводы прямо противоположны. Более того нами представлено заключение на результаты полиграфа РФС, которое ставит под сомнение в принципе правильность проведенного исследования по заказу РФС.

    Свою информацию мы представили суду и ответчикам, но поскольку ситуация продолжается, то дальнейшие суды будут уже с этими лицами.

    В продолжении рассмотрения иска необходимости уже не было, так как всю необходимую информацию мы получили. Информация о том, что у журналистов был информатор, который не имел права делать выводы, так как лично не проводил процедуру, но истолковал полиграф как ему вздумалось», – сказал Матюнин.

    • Матюнин проходил проверку на полиграфе по итогам матча между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).
    • Сообщалось, что арбитр ложно ответил на 5 вопросов, а перед прохождением процедуры принял вещества, чтобы обмануть устройство.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17704

      ilichkadr 57 минут назад

      Лёша, если бы все НЕ было максимально искажено, то за тебя на следующий день никто бы и не вспомнил. А так мусолят уже 10 месяцев и конца не видно.

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