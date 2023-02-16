Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Матюнин отозвал иск к «РБ Спорт» по делу о провале полиграфа: «Истец согласился, что информация правдива»

Матюнин отозвал иск к «РБ Спорт» по делу о провале полиграфа: «Истец согласился, что информация правдива»

16 февраля 2023, 15:50
2

Черемушкинский суд Москвы прекратил слушания по делу арбитра Алексея Матюнина, который обвинил «РБ Спорт» в ложной информации о провале им теста на полиграфе.

«В заключении РФС, которое было предоставлено суду, говорится, что «в результате психофизиологического исследования с высокой долей вероятности можно сделать вывод о причастности Матюнина к темам, по которым задавались вопросы на полиграфе, в частности, к получению незаконного дополнительного дохода, к получению указаний в отношении судейства от какого-либо клуба, к получению незаконных указаний в отношении судейства в матче «Химки»«Крылья Советов».

Из документа о проверке судьи Матюнина также следует, что «установлено наличие скрываемой информации» и что обследуемый «на замечания не реагировал, утверждал что не понимает, что делает не так».

Кроме того, указано, что «в рамках психофизиологического исследования выявлены определенные искажения, свойственные при приеме сильнодействующего фармацевтического препарата» и «это можно расценивать как попытку прямого противодействия проверке с использованием полиграфа», – сообщает «РБ-Спорт».

«Все это позволяет нам сделать вывод, что Матюнин не прошел полиграф», — заключил юрист Илья Шахмейстер, представляющий «РБ».

«Я получил неожиданное для меня сообщение от доверителя: он решил отказаться от иска», — сообщил на суде Роман Воронин, представитель Алексея Матюнина.

«Так истец согласился с тем, что информация «Рейтинга Букмекеров» в его отношении правдива и не порочит честь и достоинство прямо во время судебного заседания.

При этом Матюнин больше не сможет обратиться в суд с таким иском.

На этом все и закончилось. Правда, у истории может быть продолжение, если исходить из того, что мы узнали из документа РФС. В частности, о реакции арбитра Матюнина на вопросы о получении незаконного дополнительного дохода и указаний в отношении судейства от какого-либо клуба», – сообщил «РБ Спорт».

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Тренер «Хоффенхайма» объяснил речь в раздевалке с дилдо в руке 3
Тренер «Хоффенхайма» мотивировал игроков с дилдо в руке 3
«Заднюю я не включал». Матюнин будет судиться с РФС из-за полиграфа 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Матюнин Алексей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1676554211
ОПГ "Казарцев и Ко"
Ответить
Вомбат
1676566786
По сути дела, человек признал себя продажным судьей. Но судить и дальше будет.
Ответить
Главные новости
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
8
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
7
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
8
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Все новости
Все новости
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
1
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
1
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
3
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
7
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
8
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
3
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
14
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
18
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
6
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
7
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
35
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
6
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
7
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
10
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
14
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+