Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матюнин отозвал иск к «РБ Спорт» по делу о провале полиграфа: «Истец согласился, что информация правдива»

    Черемушкинский суд Москвы прекратил слушания по делу арбитра Алексея Матюнина, который обвинил «РБ Спорт» в ложной информации о провале им теста на полиграфе.

    «В заключении РФС, которое было предоставлено суду, говорится, что «в результате психофизиологического исследования с высокой долей вероятности можно сделать вывод о причастности Матюнина к темам, по которым задавались вопросы на полиграфе, в частности, к получению незаконного дополнительного дохода, к получению указаний в отношении судейства от какого-либо клуба, к получению незаконных указаний в отношении судейства в матче «Химки»«Крылья Советов».

    Из документа о проверке судьи Матюнина также следует, что «установлено наличие скрываемой информации» и что обследуемый «на замечания не реагировал, утверждал что не понимает, что делает не так».

    Кроме того, указано, что «в рамках психофизиологического исследования выявлены определенные искажения, свойственные при приеме сильнодействующего фармацевтического препарата» и «это можно расценивать как попытку прямого противодействия проверке с использованием полиграфа», – сообщает «РБ-Спорт».

    «Все это позволяет нам сделать вывод, что Матюнин не прошел полиграф», — заключил юрист Илья Шахмейстер, представляющий «РБ».

    «Я получил неожиданное для меня сообщение от доверителя: он решил отказаться от иска», — сообщил на суде Роман Воронин, представитель Алексея Матюнина.

    «Так истец согласился с тем, что информация «Рейтинга Букмекеров» в его отношении правдива и не порочит честь и достоинство прямо во время судебного заседания.

    При этом Матюнин больше не сможет обратиться в суд с таким иском.

    На этом все и закончилось. Правда, у истории может быть продолжение, если исходить из того, что мы узнали из документа РФС. В частности, о реакции арбитра Матюнина на вопросы о получении незаконного дополнительного дохода и указаний в отношении судейства от какого-либо клуба», – сообщил «РБ Спорт».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «А так можно?». Зарема вспомнила, как «Зенит» занес Матюнину в судейскую футболку Халка 5
    Глава департамента судейства РФС: «Считаем нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с Матюниным» 11
    «Пусть докажут!». Матюнин – об обмане полиграфа с помощью психотропных веществ 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54269

      MaxRnD 1 час назад

      ОПГ "Казарцев и Ко"

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11