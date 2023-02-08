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    Судья Матюнин во время проверки на полиграфе ложно ответил на пять вопросов. Он пытался обмануть устройство («Мутко против»)

    Источник опубликовал итоги проверки судьи Алексея Матюнина на полиграфе после прошлогоднего матча РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов». Комиссия установила, что арбитр перед прохождением процедуры принял вещества, чтобы обмануть устройство.

    «В ходе полиграфологического исследования …. были выявлены определенные искажения, свойственные при приеме сильнодействующего фармацевтического препарата. Что возможно расценить как попытку прямого противодействия проводимой проверки с использованием полиграфа.

    Поэтому не предоставляется возможным полноценно расценить и интерпретировать полученные результаты» – это выдержка из вывода экспертов, проводивших полиграф арбитру Алексею Матюнину. Таким образом, они делают вывод, что Матюнин пытался обмануть полиграф.

    «Несмотря на вышеуказанное обстоятельство, были выявлены психофизиологические реакции на следующие предъявляемые вопросы.

    – В период работы в РПЛ Вы когда-либо имели незаконный дополнительный доход при использовании своего служебного положения?

    – Вы получали хотя бы раз указания от третьих лиц в отношении судейства определенным образом какой-либо команды или ее игрока?

    – Вы хотя бы раз игнорировали нарушения Правил игры в матче по договоренности с кем-либо?

    – Вы получали от кого-либо незаконные указания в отношении судейства в матче «Химки»«Крылья Советов» в апреле 2022 года с целью получения личной выгоды?

    – Вы получали денежное вознаграждение или иную личную выгоду за судейство матча в интересах какого-либо футбольного клуба?

    Таким образом, ответы Матюнина на эти вопросы, по данным полиграфа, были ложными», – написал источник.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +440

      ПалкоВводецъ (returned) 15 минут назад

      Надо проверить всех, а не только его, кто харчевался у Фердуна. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +5771

      AtticusFinch 42 минуты назад

      Что дает этот полиграф? куда с этими данными идти?)))придумали тоже херню какую-то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5860

      Enter2006 49 минут назад

      Берите этот аппарат и езжайте в ЕдРо и ГосДуру, вот будет веселуха!

      0
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      Рейтинг: +4024

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Надо бы парочку депутатов от единой россии проверить - боюсь аппарат раскалится и развалится.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5860

      Enter2006 > Иван Петров 1986 46 минут назад

      У них для таких случаев наверное есть свои аппараты, специально для чиновников. И кукла-специалист, нажимаешь на кнопочку на кукле, а тебе в ответ "всё намано!" ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28222

      JTherry > Enter2006 21 минуту назад

      кукла-то, наверное, резиновая, с широко открытым ртом..?)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5860

      Enter2006 > JTherry 16 минут назад

      не в курсе, но видя что с простым народом делают - не исключаю. это у них на уровне ДНК )

      0
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      Рейтинг: +1640

      Benifacto 1 час назад

      айАйайАй аааа А кто...??? а што это гавно? ой.... А...А Кто это сделал?

      0
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      Рейтинг: +16994

      Barmaleushka 1 час назад

      Аааа, это тот , который у Зенита очки отбирал . Надо было его ещё спросить "какой московский клуб его спонсировал" или "оказывала ли на вас давление сожительниица бывшего владельца одного из московских клубов" . Точно бы "посыпался".
      А кстати откуда у него бромантан ?

      6
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      Рейтинг: +265

      dragoff > Barmaleushka 1 час назад

      У тебя приступ аутизма

      1
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      Рейтинг: +1849

      шахта Заполярная > dragoff 45 минут назад

      Так он с рождения такой зашоренный, у него свой газовый мирок.

      0
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      Рейтинг: +28222

      JTherry 1 час назад

      "Матюнин во время проверки на полиграфе ложно ответил на пять вопросов..."
      ...неужели посадят, наконец..?

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      ...
      Рейтинг: +5860

      Enter2006 > JTherry 38 минут назад

      Полиграф не является доказательной базой, т.ч. не посадят.

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      Рейтинг: +14185

      Skull_Boy 1 час назад

      Зенит остался без главного постовлялы очков

      3
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      Рейтинг: +54012

      MaxRnD 1 час назад

      Я думаю, что только Матюниным там дело ограничиться не должно. На Казарцеве, например, полиграф вообще должен сгореть

      2
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      Рейтинг: +227

      eugen-han 1 час назад

      Матюнин конечно подлец,- это понятно без всякого полиграфа, который, как некое устройство само по себе сомнительное психологическое предприятие для легализации того или иного вердикта или решения на предмет совести, которую по сути нельзя физически уловить и увидеть.

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      Рейтинг: +5860

      Enter2006 > eugen-han 30 минут назад

      Всё верно. Сама машинка делает примерно 30% работы, 70% работы делает специально обученный человек, который сидит у этой машинки, который почти не будет обращать внимание на машинку а тебя как психолог будет сверлить и смотреть на твои реакции. Т.ч. "полиграф" - это не только железка, а специально обученный чел. В своё время знакомый был, как раз "этот чел", он мне по секрету и рассказал, что сама машинка хоть и помогает но по сути это фарс, в большей степени "полиграф" - это человек возле железки.

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