Судья Матюнин во время проверки на полиграфе ложно ответил на пять вопросов. Он пытался обмануть устройство («Мутко против»)

Источник опубликовал итоги проверки судьи Алексея Матюнина на полиграфе после прошлогоднего матча РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов». Комиссия установила, что арбитр перед прохождением процедуры принял вещества, чтобы обмануть устройство.

«В ходе полиграфологического исследования …. были выявлены определенные искажения, свойственные при приеме сильнодействующего фармацевтического препарата. Что возможно расценить как попытку прямого противодействия проводимой проверки с использованием полиграфа.

…Поэтому не предоставляется возможным полноценно расценить и интерпретировать полученные результаты» – это выдержка из вывода экспертов, проводивших полиграф арбитру Алексею Матюнину. Таким образом, они делают вывод, что Матюнин пытался обмануть полиграф.

«Несмотря на вышеуказанное обстоятельство, были выявлены психофизиологические реакции на следующие предъявляемые вопросы.

– В период работы в РПЛ Вы когда-либо имели незаконный дополнительный доход при использовании своего служебного положения?

– Вы получали хотя бы раз указания от третьих лиц в отношении судейства определенным образом какой-либо команды или ее игрока?

– Вы хотя бы раз игнорировали нарушения Правил игры в матче по договоренности с кем-либо?

– Вы получали от кого-либо незаконные указания в отношении судейства в матче «Химки» – «Крылья Советов» в апреле 2022 года с целью получения личной выгоды?

– Вы получали денежное вознаграждение или иную личную выгоду за судейство матча в интересах какого-либо футбольного клуба?

Таким образом, ответы Матюнина на эти вопросы, по данным полиграфа, были ложными», – написал источник.

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