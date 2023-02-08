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  • Судья Матюнин во время проверки на полиграфе ложно ответил на пять вопросов. Он пытался обмануть устройство («Мутко против»)

Судья Матюнин во время проверки на полиграфе ложно ответил на пять вопросов. Он пытался обмануть устройство («Мутко против»)

8 февраля 2023, 12:44
17

Источник опубликовал итоги проверки судьи Алексея Матюнина на полиграфе после прошлогоднего матча РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов». Комиссия установила, что арбитр перед прохождением процедуры принял вещества, чтобы обмануть устройство.

«В ходе полиграфологического исследования …. были выявлены определенные искажения, свойственные при приеме сильнодействующего фармацевтического препарата. Что возможно расценить как попытку прямого противодействия проводимой проверки с использованием полиграфа.

Поэтому не предоставляется возможным полноценно расценить и интерпретировать полученные результаты» – это выдержка из вывода экспертов, проводивших полиграф арбитру Алексею Матюнину. Таким образом, они делают вывод, что Матюнин пытался обмануть полиграф.

«Несмотря на вышеуказанное обстоятельство, были выявлены психофизиологические реакции на следующие предъявляемые вопросы.

– В период работы в РПЛ Вы когда-либо имели незаконный дополнительный доход при использовании своего служебного положения?

– Вы получали хотя бы раз указания от третьих лиц в отношении судейства определенным образом какой-либо команды или ее игрока?

– Вы хотя бы раз игнорировали нарушения Правил игры в матче по договоренности с кем-либо?

– Вы получали от кого-либо незаконные указания в отношении судейства в матче «Химки»«Крылья Советов» в апреле 2022 года с целью получения личной выгоды?

– Вы получали денежное вознаграждение или иную личную выгоду за судейство матча в интересах какого-либо футбольного клуба?

Таким образом, ответы Матюнина на эти вопросы, по данным полиграфа, были ложными», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Химки Крылья Советов Матюнин Алексей
Комментарии (17)
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eugen-han
1675850131
Матюнин конечно подлец,- это понятно без всякого полиграфа, который, как некое устройство само по себе сомнительное психологическое предприятие для легализации того или иного вердикта или решения на предмет совести, которую по сути нельзя физически уловить и увидеть.
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MaxRnD
1675850356
Я думаю, что только Матюниным там дело ограничиться не должно. На Казарцеве, например, полиграф вообще должен сгореть
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Skull_Boy
1675850764
Зенит остался без главного постовлялы очков
Ответить
JTherry
1675850794
"Матюнин во время проверки на полиграфе ложно ответил на пять вопросов..." ...неужели посадят, наконец..?
Ответить
Benifacto
1675851503
айАйайАй аааа А кто...??? а што это гавно? ой.... А...А Кто это сделал?
Ответить
Иван Петров 1986
1675851525
Надо бы парочку депутатов от единой россии проверить - боюсь аппарат раскалится и развалится.
Ответить
Enter2006
1675853140
Берите этот аппарат и езжайте в ЕдРо и ГосДуру, вот будет веселуха!
Ответить
ArReal
1675853553
Что дает этот полиграф? куда с этими данными идти?)))придумали тоже херню какую-то
Ответить
subbotaspartak
1675860618
Я два стакана замахну и домашний "полиграф" налегке проскакиваю
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