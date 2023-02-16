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  • «А так можно?». Зарема вспомнила, как «Зенит» занес Матюнину в судейскую футболку Халка

«А так можно?». Зарема вспомнила, как «Зенит» занес Матюнину в судейскую футболку Халка

16 февраля 2023, 15:59
6

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение судьи Алексея Матюнина отозвать иск о защите чести, достоинства, деловой репутации по делу о проваленном полиграфе.

«Этот судья мне запомнился тем, что с романтизмом и ностальгией рассказывал, как получил в подарок капитанскую повязку от Кришито в день его прощального матча, и тем, что «Зенит» занес в судейскую футболку Халка после игры.

А так вообще можно?» – сказала Зарема.

  • Матюнин проходил проверку на полиграфе по итогам матча между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).
  • Сообщалось, что арбитр ложно ответил на 5 вопросов, а перед прохождением процедуры принял вещества, чтобы обмануть устройство.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Салихова Зарема Матюнин Алексей
Комментарии (6)
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ilichkadr
1676553289
"занес в судейскую футболку Халка после игры"? Это как занес, на носилках или на подносе, зачем занес?
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MaxRnD
1676553495
Это нога, каво надо нога ....
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R_a_i_n
1676559526
Можно конечно. Перед законом все равны, а кто-то чуть ровнее остальных!
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