«А так можно?». Зарема вспомнила, как «Зенит» занес Матюнину в судейскую футболку Халка

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение судьи Алексея Матюнина отозвать иск о защите чести, достоинства, деловой репутации по делу о проваленном полиграфе.

«Этот судья мне запомнился тем, что с романтизмом и ностальгией рассказывал, как получил в подарок капитанскую повязку от Кришито в день его прощального матча, и тем, что «Зенит» занес в судейскую футболку Халка после игры.

А так вообще можно?» – сказала Зарема.

Матюнин проходил проверку на полиграфе по итогам матча между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).

Сообщалось, что арбитр ложно ответил на 5 вопросов, а перед прохождением процедуры принял вещества, чтобы обмануть устройство.

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