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    «А так можно?». Зарема вспомнила, как «Зенит» занес Матюнину в судейскую футболку Халка

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение судьи Алексея Матюнина отозвать иск о защите чести, достоинства, деловой репутации по делу о проваленном полиграфе.

    «Этот судья мне запомнился тем, что с романтизмом и ностальгией рассказывал, как получил в подарок капитанскую повязку от Кришито в день его прощального матча, и тем, что «Зенит» занес в судейскую футболку Халка после игры.

    А так вообще можно?» – сказала Зарема.

    • Матюнин проходил проверку на полиграфе по итогам матча между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).
    • Сообщалось, что арбитр ложно ответил на 5 вопросов, а перед прохождением процедуры принял вещества, чтобы обмануть устройство.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17067

      Barmaleushka 1 час назад

      Можно . Следующий вопрос .

      1
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      ...
      Рейтинг: +20531

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 28 минут назад

      "Дядя, ты - дурак ?" )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54269

      MaxRnD 1 час назад

      Это нога, каво надо нога ....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17681

      ilichkadr > MaxRnD 1 час назад

      Какая ваша левая рука правая?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17681

      ilichkadr 1 час назад

      "занес в судейскую футболку Халка после игры"?
      Это как занес, на носилках или на подносе, зачем занес?

      2
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