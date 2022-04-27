Судьи Матюнин и Шадыханов вызваны на детектор лжи. Они дважды ошиблись в пользу «Химок» в матче с «Крыльями Советов» («СЭ»)

Арбитрам Алексею Матюнину (главный) и Павлу Шадыханову (VAR) грозит длительное отстранение по итогам матча 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1). Бригада дважды ошиблась в пользу химчан.

Оба арбитра вызваны на детектор лжи в РФС. Если они откажутся, то это тоже станет поводом для дисквалификации.

40-летний москвич Матюнин судит в РПЛ с 2013 года.

В 2005 году Матюнина едва не избил на тот момент глава Иваново Александр Грошев после матча «Текстильщик-Телеком» – «Арсенал».

Матюнин уже проходил проверку на детекторе лжи в 2014 году после обвинений в оскорблении Халка на расовой почве.

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