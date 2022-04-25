Юран: «Химки» еще не обезопасили себя от вылета из РПЛ»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги выигранного матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:1).

– Доволен победой. Получилось два разных тайма. Сейчас нам нужно набирать очки, и мы это делаем. Сегодня не всe получалось. Все-таки давит ситуация. Мы ещe не обезопасили себя от вылета.

В первом тайме было много ошибок, много технического брака. Во втором тайме сработали замены. В целом, чуть раскрепостил парней, так как мы дома. Нужно было играть в атаку и не бояться. На выездных матчах мы немного сдержаны.

Сегодня нам противостояла хорошая команда, обученная, молодая. Мы знали, что делать. Многие команды теряют очки с «Крыльями», мы наблюдали за этой командой на протяжении чемпионата. Проанализируем [этот матч] и пойдeм дальше.

– Если сейчас взглянуть на статистику последних пяти матчей, то «Химки» – лучшая команда РПЛ. Хорошая разница мячей и 13 очков. Вы можете сказать, что «Химки» – полностью ваша команда. Можно сказать, что ребята полностью поняли ваши требования и с этим связаны ваши хорошие результаты?

– Можно это допустить. Приятно, когда тебя слышат и слушают. Здесь хороший результат, но этого мало. Сейчас нам нужно набирать очки, но мы думаем и о следующем сезоне, о сборах.

Нужно будет хорошо поработать. Самое главное, что была запредельная самоотдача. Ни к кому претензий предъявить не могу. У нас хороший коллектив, и это всe передаeтся на поле. В совокупности это все отражает результаты.

Мы терпим и стараемся использовать свои моменты. Это получалось и здесь – терпим и заставляем соперника ошибаться. Молодцы парни, честь и хвала!

– То есть, для вас сейчас важен только набор очков? Вы видите потенциал у команды, чтобы поставить определенную игру команде?

– Давайте вспомним межсезонье, когда мы только стартовали после зимней паузы. У нас было пять очков до переходных матчей. Очень сложно сделать гибрид: и поставить игру, и набрать очки.

Любой тренер в такой ситуации исходит от простого. Мы еще усилимся. Эти парни могут решать задачи, способны играть в симпатичный футбол и самое главное – давать результат.

После 26 туров «Химки» идут на 13-м месте в таблице РПЛ.

Команда уступает «Нижнему Новгороду» (12-я строчка) только по доп показателям.

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