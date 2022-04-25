Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юран: «Химки» еще не обезопасили себя от вылета из РПЛ»

25 апреля 2022, 09:19

Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги выигранного матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:1).

– Доволен победой. Получилось два разных тайма. Сейчас нам нужно набирать очки, и мы это делаем. Сегодня не всe получалось. Все-таки давит ситуация. Мы ещe не обезопасили себя от вылета.

В первом тайме было много ошибок, много технического брака. Во втором тайме сработали замены. В целом, чуть раскрепостил парней, так как мы дома. Нужно было играть в атаку и не бояться. На выездных матчах мы немного сдержаны.

Сегодня нам противостояла хорошая команда, обученная, молодая. Мы знали, что делать. Многие команды теряют очки с «Крыльями», мы наблюдали за этой командой на протяжении чемпионата. Проанализируем [этот матч] и пойдeм дальше.

– Если сейчас взглянуть на статистику последних пяти матчей, то «Химки» – лучшая команда РПЛ. Хорошая разница мячей и 13 очков. Вы можете сказать, что «Химки» – полностью ваша команда. Можно сказать, что ребята полностью поняли ваши требования и с этим связаны ваши хорошие результаты?

– Можно это допустить. Приятно, когда тебя слышат и слушают. Здесь хороший результат, но этого мало. Сейчас нам нужно набирать очки, но мы думаем и о следующем сезоне, о сборах.

Нужно будет хорошо поработать. Самое главное, что была запредельная самоотдача. Ни к кому претензий предъявить не могу. У нас хороший коллектив, и это всe передаeтся на поле. В совокупности это все отражает результаты.

Мы терпим и стараемся использовать свои моменты. Это получалось и здесь – терпим и заставляем соперника ошибаться. Молодцы парни, честь и хвала!

– То есть, для вас сейчас важен только набор очков? Вы видите потенциал у команды, чтобы поставить определенную игру команде?

– Давайте вспомним межсезонье, когда мы только стартовали после зимней паузы. У нас было пять очков до переходных матчей. Очень сложно сделать гибрид: и поставить игру, и набрать очки.

Любой тренер в такой ситуации исходит от простого. Мы еще усилимся. Эти парни могут решать задачи, способны играть в симпатичный футбол и самое главное – давать результат.

  • После 26 туров «Химки» идут на 13-м месте в таблице РПЛ.
  • Команда уступает «Нижнему Новгороду» (12-я строчка) только по доп показателям.

Тест: назовите все российские клубы

Еще по теме:
«Бог есть». Широков – о вызове Матюнина и Шадыханова на полиграф 6
Судьи Матюнин и Шадыханов вызваны на детектор лжи. Они дважды ошиблись в пользу «Химок» в матче с «Крыльями Советов» («СЭ») 2
ЭСК: Матюнин в матче с «Химками» ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» и засчитал гол в их ворота 10
Источник: сайт «Химок»
Россия. Премьер-лига Химки Крылья Советов Юран Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
29
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+