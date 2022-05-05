Все легионеры «Зенита» планируют остаться в клубе

«Зенит» может сохранить всех иностранных футболистов во время летнего трансферного окна.

«Все легионеры «Зенита» склоняются к продолжению сотрудничества с петербургским клубом.

Ловрен, Малком, Клаудиньо, Барриос, Вендел и Юри Алберто пользуются спросом на международном рынке, однако финансовые условия и возможность летать на родину (в отпуск и в сборные) позволяют еще как минимум год спокойно играть в России.

Не думаю, что кто-то досрочно покинет «Зенит» даже в том случае, если ФИФА даст возможность выступающим в России игрокам разрывать контракты в одностороннем порядке.

Однако в любом случае каждый будет принимать решение самостоятельно. И всем нам надо уважать выбор ребят», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в этом сезоне.

Команде осталось сыграть с «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

Петербуржцы отстранены от участия в еврокубках, как и все другие клубы РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?