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Все легионеры «Зенита» планируют остаться в клубе

5 мая 2022, 20:58
12

«Зенит» может сохранить всех иностранных футболистов во время летнего трансферного окна.

«Все легионеры «Зенита» склоняются к продолжению сотрудничества с петербургским клубом.

Ловрен, Малком, Клаудиньо, Барриос, Вендел и Юри Алберто пользуются спросом на международном рынке, однако финансовые условия и возможность летать на родину (в отпуск и в сборные) позволяют еще как минимум год спокойно играть в России.

Не думаю, что кто-то досрочно покинет «Зенит» даже в том случае, если ФИФА даст возможность выступающим в России игрокам разрывать контракты в одностороннем порядке.

Однако в любом случае каждый будет принимать решение самостоятельно. И всем нам надо уважать выбор ребят», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России в этом сезоне.
  • Команде осталось сыграть с «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».
  • Петербуржцы отстранены от участия в еврокубках, как и все другие клубы РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (12)
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Ганнибал Лектор
1651774910
ОПГ ФИФА. Международное право размазано и уничтожено
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piligrim1986
1651776360
правильно, кто им еще столько платить будет)
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alex1951
1651776940
VIVA BRAZILIANO!!!!! Лучше жить и играть в бедной Расеии ,чем а нищей Braziljano)))))))
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Fusballer
1651778907
Неуловимые Джо)
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portero
1651779186
Цыплят по осени считают..
Ответить
mutabor0992
1651780976
Халявщики!Сразу видно, что бабло они любят больше чем футбол.
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PAREVG.
1651784667
Естественно. В топ клубы евро чемпионатов их никто не позовет, в середняк идти - пахать надо и в деньгах ощутимо потеряют. А здесь - и контракт большой, и напрягаться не надо, и весь город на них молиться... Они не еще один сезон, они все контракты до конца отработают, и продлить постараются, больше чем в Зените, им никто платить не будет, это здесь они первые парни на деревне, а в европе - одни из многих.
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