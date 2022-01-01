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Все легионеры «Зенита» планируют остаться в клубе

«Зенит» может сохранить всех иностранных футболистов во время летнего трансферного окна.

«Все легионеры «Зенита» склоняются к продолжению сотрудничества с петербургским клубом.

Ловрен, Малком, Клаудиньо, Барриос, Вендел и Юри Алберто пользуются спросом на международном рынке, однако финансовые условия и возможность летать на родину (в отпуск и в сборные) позволяют еще как минимум год спокойно играть в России.

Не думаю, что кто-то досрочно покинет «Зенит» даже в том случае, если ФИФА даст возможность выступающим в России игрокам разрывать контракты в одностороннем порядке.

Однако в любом случае каждый будет принимать решение самостоятельно. И всем нам надо уважать выбор ребят», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России в этом сезоне.
  • Команде осталось сыграть с «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».
  • Петербуржцы отстранены от участия в еврокубках, как и все другие клубы РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии9
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    Рейтинг: +10664

    alex1951 10 минут назад

    VIVA BRAZILIANO!!!!!
    Лучше жить и играть в бедной Расеии ,чем а нищей Braziljano)))))))

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    Рейтинг: +72

    fakeid 18 минут назад

    снова, значит, драть спартак будем 7:1 + чемпионство + вторая звезда + заремба извизжится)

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    Рейтинг: +14267

    Barmaleushka 19 минут назад

    Заремуля лопнет от злости )))

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    Рейтинг: +1197

    Дубина > Barmaleushka 16 минут назад

    Похмелился?

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    Рейтинг: +14267

    Barmaleushka > Дубина 10 минут назад

    Вопрос не по адресу .

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    Дубина > Barmaleushka 6 минут назад

    Скажешь что барматуху не пьешь?

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    Рейтинг: +7788

    piligrim1986 20 минут назад

    правильно, кто им еще столько платить будет)

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    Рейтинг: +1197

    Дубина 23 минуты назад

    Ради такого баблища как платит газпром,им и еврокубки не нужны и футбол в целом)
    В европе и по 2 лям ни кто им не даст,а в великом зените по 7 получают))
    Карьеры пропали!!

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    Рейтинг: +6005

    Ганнибал Лектор 44 минуты назад

    ОПГ ФИФА. Международное право размазано и уничтожено

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