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Определились финальные пары Лиги Европы и Лиги конференций

Стали известны все финалисты еврокубковых турниров сезона-2021/22.

В финале Лиги Европы встретятся немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».

Победу в Лиге конференций разыграют итальянская «Рома» и голландский «Фейеноорд».

  • Финал ЛЕ состоится 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
  • Финал ЛК состоится 25 мая в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре».
  • В финале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Ливерпуль» (28 мая, Париж).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Бомбардир»

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