Определились финальные пары Лиги Европы и Лиги конференций

Стали известны все финалисты еврокубковых турниров сезона-2021/22.
В финале Лиги Европы встретятся немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс».
Победу в Лиге конференций разыграют итальянская «Рома» и голландский «Фейеноорд».
- Финал ЛЕ состоится 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
- Финал ЛК состоится 25 мая в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре».
- В финале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Ливерпуль» (28 мая, Париж).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Бомбардир»