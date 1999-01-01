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Дзюба может уйти из «Зенита» из-за недовольства игровым временем и конфликта с Геничем

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может покинуть клуб из Петербурга летом.

«Дзюба должен остаться в «Зените». Правда, последние события могут повлиять на его позицию. Речь о недовольстве игровым временем, особенно в матче с «Локомотивом», и публичном конфликте с Константином Геничем, вылившимся в обострение реакции активных петербургских болельщиков.

Дзюбу затянули в очередной нефутбольный скандал, который, повторюсь, способен косвенно повлиять на его будущее в «Зените». Дзюба, вне всяких сомнений, будет вынужден согласиться на понижение зарплаты, однако в любом случае в РПЛ никто близко не повторит предложения «Зенита».

Согласится ли лучший бомбардир петербургского клуба еще год находиться во враждебной среде за меньшие деньги и на ограниченное игровое время? По моим данным, да», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии18
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    Рейтинг: +16106

    paracetamol 51 секунду назад

    В спердяк намылился, в ФНЛ играть?

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    Рейтинг: +10061

    Alekxei Z. 29 минут назад

    На этом конфликте теперь многие пропиариться хотят.
    Кто такой Андрианов ? У нас журналюг ,сайтов и всяких блогеров как собак не резанных.
    Уйдёт - нет , это его выбор и у нас точно совета не спросит.
    С одним соглашусь , вроде много для Зенита сделал , а своим не стал и не удивлюсь если болелы критично относятся.
    Человечек конечно с "душком".
    Рома Широков , где только не играл , а своим вряд ли кто назовёт. Токсичен !

    1
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    Рейтинг: +13594

    Skull_Boy 1 час назад

    Максимум куда это он может уйти это Краснодар

    0
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    Рейтинг: +99

    Fandorine > Skull_Boy 1 час назад

    Краснодар ФМ

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    Рейтинг: +63330

    portero 1 час назад

    выторговывает себе зарплату побольше! Дзюба уже отыграл своё, это игрок замены, на 20 минут в конце игры...

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    Рейтинг: +1190

    Дубина 1 час назад

    Шланг длинный не куда не уйдет от такого пайка))

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    Рейтинг: +14259

    Barmaleushka > Дубина 55 минут назад

    По себе знаешь ?

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    Рейтинг: +6451

    Semenycch 1 час назад

    Не нужно выставлять как новость домыслы Андрианова. Алексей Андрианов хороший спортивный журналист, но он в своих домыслах часто ошибается, а вот новости выдает вполне правдивые. Новости и домыслы нужно различать! Хотя редакторам Бомбардира такой талант от природы не присущ!

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    Рейтинг: +15619

    Cleaner 1 час назад

    Главное, чтобы Дзюба зарплатой в Зените был доволен. Тогда никуда не уйдет...)

    3
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    Рейтинг: +81

    Номэд 1 час назад

    Дзюпа и так был чмом, а в Питоре вконец запиторасился...

    2
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    Рейтинг: +19364

    Аvenger 1 час назад

    Устроят трёхходовку. Генич, Дзюба, Зарема. И все подпишут новый контракт с Федуном.

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    Рейтинг: +15619

    Cleaner > Аvenger 1 час назад

    Дзюба хоть и спартаковец, но из Зенита не уйдет.
    А в Спартак Зарема ждет ИТАЛЬЯНЦА и по совместительству тоже бывшего спартаковца КОКОРИНА...)

    0
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    Рейтинг: +1190

    Дубина > Аvenger 1 час назад

    Лечиться вам нужно)

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    Рейтинг: +19364

    Аvenger > Дубина 1 час назад

    Лечиться надо Дзюбе, Зареме, Федуну. Лечение дубиной. Главврач Дубина.

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    Рейтинг: +14259

    Barmaleushka > Аvenger 58 минут назад

    А б/ушным судейкам , а-ля федотафф ?

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    Рейтинг: +14259

    Barmaleushka > Дубина 56 минут назад

    Стоеросович , честь любимой дамы задета . Как настоящий "жентельмен" требуй сатисфакции .

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    Рейтинг: +1190

    Дубина > Barmaleushka 45 минут назад

    Ты чи не выспался? Что ты буровишь?

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    Рейтинг: +14259

    Barmaleushka > Дубина 3 минуты назад

    Я то сейчас посплю опосля обеда , а буравишь здесь ты - шахту своего заполярного друга .

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