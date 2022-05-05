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  • Дзюба может уйти из «Зенита» из-за недовольства игровым временем и конфликта с Геничем

Дзюба может уйти из «Зенита» из-за недовольства игровым временем и конфликта с Геничем

5 мая 2022, 15:44
8

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может покинуть клуб из Петербурга летом.

«Дзюба должен остаться в «Зените». Правда, последние события могут повлиять на его позицию. Речь о недовольстве игровым временем, особенно в матче с «Локомотивом», и публичном конфликте с Константином Геничем, вылившимся в обострение реакции активных петербургских болельщиков.

Дзюбу затянули в очередной нефутбольный скандал, который, повторюсь, способен косвенно повлиять на его будущее в «Зените». Дзюба, вне всяких сомнений, будет вынужден согласиться на понижение зарплаты, однако в любом случае в РПЛ никто близко не повторит предложения «Зенита».

Согласится ли лучший бомбардир петербургского клуба еще год находиться во враждебной среде за меньшие деньги и на ограниченное игровое время? По моим данным, да», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Генич Константин
Комментарии (8)
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portero
1651757463
выторговывает себе зарплату побольше! Дзюба уже отыграл своё, это игрок замены, на 20 минут в конце игры...
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Skull_Boy
1651757937
Максимум куда это он может уйти это Краснодар
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paracetamol
1651761823
В спердяк намылился, в ФНЛ играть?
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Garrincha58
1651765665
сейчас это главный момент в нашем футболе будут мусолить до июля
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portero
1651770730
Причём Геныч и Зенит, Дзюба в Зените своё отыграл и никого большего времени ему давать нельзя! В конце игры 20 минут и то он умереть успеет три раза...
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zigbert
1651822146
Выдавил его Сергеев из основного состава.
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