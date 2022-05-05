Дзюба может уйти из «Зенита» из-за недовольства игровым временем и конфликта с Геничем

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может покинуть клуб из Петербурга летом.

«Дзюба должен остаться в «Зените». Правда, последние события могут повлиять на его позицию. Речь о недовольстве игровым временем, особенно в матче с «Локомотивом», и публичном конфликте с Константином Геничем, вылившимся в обострение реакции активных петербургских болельщиков.

Дзюбу затянули в очередной нефутбольный скандал, который, повторюсь, способен косвенно повлиять на его будущее в «Зените». Дзюба, вне всяких сомнений, будет вынужден согласиться на понижение зарплаты, однако в любом случае в РПЛ никто близко не повторит предложения «Зенита».

Согласится ли лучший бомбардир петербургского клуба еще год находиться во враждебной среде за меньшие деньги и на ограниченное игровое время? По моим данным, да», – сообщил корреспондент Bobsoccer Алексей Андрианов.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

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